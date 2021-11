Kritik an Präsenzsitzung: Bayreuther Stadtrat "fassungslos"

Stadträte haben bei der Sitzung des Bayreuther Stadtrats am Mittwoch scharfe Kritik an der Entscheidung geäußert, die Veranstaltung in Präsenz stattfinden zu lassen. Er sei fassungslos, erklärte beispielsweise Klaus Wührl-Struller (Die Grünen und Unabhängigen) in einer persönlichen Erklärung.

Wührl-Struller plädiert für hybride Stadtratssitzung

Gerade angesichts der hohen Inzidenzzahlen sollten Stadträte als Vorbild vorangehen und Kontakte minimieren. Dies sei neben der Corona-Impfung das wirksamste Mittel gegen steigende Fallzahlen. Bereits in der Vergangenheit sind Sitzungen des Bayreuther Stadtrats in hybrider Form veranstaltet worden. Da dabei Stadträte online zugeschaltet sind, sei die Virenlast im Raum geringer und die Abstände zwischen den Teilnehmern größer.

Es sei Ausdruck einer unglaublichen Rücksichts- und Verantwortungslosigkeit, dass die Sitzung nicht im Hybridmodus durchgeführt werde, so Wührl-Struller am Mittwoch im Rathaus. Im BR-Gespräch erklärte Sabine Steininger, Fraktionsvorsitzende der Grünen und Unabhängigen, dass ihre Fraktion hinter den Ausführungen Wührl-Strullers stehe.

Bayreuth: AfD fordert Test-Wechsel

Kritik an der Durchführung der Stadtratssitzung äußerte auch Tobias Peterka (AfD). Ihm ging es dabei vordergründig um die im Vorfeld angekündigte 3G-plus-Regel. "Schnelltests vor Ort sind effektiver", erklärte der Stadtrat im BR-Gespräch. Außerdem seien PCR-Tests "kaum verfügbar und teurer". Auch Peterka hält Hybrid-Sitzungen daher für eine gute Sache. Vor der Stadtratssitzung im Dezember wird die Situation vonseiten der Stadt neu bewertet.

Lokale Medien berichteten zuerst über das Thema.