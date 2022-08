Kritik an Polizei: "Klimacamp keine terroristische Vereinigung"

Weil es immer wieder zu Ermittlungen gegen Aktivisten des Klimacamps in Augsburg kommt, übt Rechtsanwältin Martina Sulzberger im Gespräch mit BR24 deutliche Kritik an der Abteilung Staatsschutz der Polizei in Augsburg. Den Ermittlern wirft sie einen massiven und unverhältnismäßigen Fokus auf das Klimacamp vor: "Wir reden hier nicht von einer terroristischen Vereinigung oder dergleichen, sondern von Menschen, die sich fürs Klima engagieren", sagte die Anwältin.

Durchsuchungsprotokoll sollte Rechtsbruch der Polizei belegen

Anlass der Kritik ist ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen den 26 Jahre alten Augsburger Klimaaktivisten Alexander Mai. Nach einer Hausdurchsuchung hatte der Student versucht, mit der Veröffentlichung des Durchsuchungsprotokolls der Polizei zu belegen, dass ihm ein Anruf bei seiner Anwältin verwehrt wurde. Ermittelt wird nun offenbar, weil es sich dabei um eine "Verbotene Mitteilung über Gerichtsverhandlungen" gehandelt haben könnte.

Klimacamp-Aktivist Mai vom Staatsschutz vorgeladen

Mai war nach eigenen Angaben in dieser Woche vom Staatsschutz vorgeladen worden – hat aber von seinem Recht Gebrauch gemacht, die Aussage zu verweigern und den Termin nicht wahrgenommen. Sulzberger, die als Fachanwältin für Strafrecht arbeitet, erklärte, Mai könne sich gegebenenfalls noch äußern, sobald sie in der Sache Akteneinsicht bekomme.

Hausdurchsuchung wegen Pimmelgate-Link

Bei Alexander Mai hatte Anfang April dieses Jahres eine Hausdurchsuchung stattgefunden. Grund war ein Link auf einen Zeitungsartikel zum Hamburger "Pimmelgate-Skandal". Den hatte Mai in einem Kommentar unter einem Facebook-Post des Augsburger AfD-Stadtrats Andreas Jurca hinterlassen. Der Artikel enthielt ein Foto eines Plakats mit der Aufschrift "Andy, du bist so 1 Pimmel". Wegen des Links auf den Artikel wird gegen den Klimacamp-Aktivisten wegen Beleidigung ermittelt.

Ursprünglich stammt der Satz aus einer Twitter-Nachricht an den Hamburger Innensenator Andy Grote (SPD). Auch im Fall Grote gab es eine Hausdurchsuchung beim Verfasser des Tweets. Die Staatsanwaltschaft stellte das Ermittlungsverfahren später wegen fehlenden öffentlichen Interesses ein. Wie jetzt mehrere Medien berichten, hat das Landgericht Hamburg außerdem am Freitag mitgeteilt, dass es die Durchsuchung wegen des an Grote gerichteten Tweets als rechtswidrig einstuft.

Anwältin hofft auf Einstellung der Ermittlungen gegen Mai

Anwältin Martina Sulzberger erklärte, sie sei zuversichtlich, dass auch das Verfahren gegen Alexander Mai wegen der Veröffentlichung des Durchsuchungsprotokolls zum Fall seines Facebook-Kommentars vom April eingestellt werde.

Mai selbst betont, das Dursuchungsprotokoll sei vor der Veröffentlichung geschwärzt worden, um keine Rückschlüsse auf Personen zuzulassen, die am Verfahren beteiligt sind. Er geht deshalb davon aus, dass er sich nicht strafbar gemacht hat.

Sorge um Führungszeugnis des Klimacamp-Aktivisten

Mai und seine Anwältin wollen neben einer Verurteilung auch einen Eintrag in Mais Führungszeugnis verhindern. Der Klimacamp-Aktivist befürchtet andernfalls unangenehme Folgen für seine weitere Karriere. Er studiert an der Universität Augsburg – und war dort auch schon als Tutor tätig.

Für eine erneute Bewerbung müsste er sein Führungszeugnis vorlegen. Sollte er in beiden Verfahren verurteilt werden, befürchtet er hier einen Eintrag, der dazu führen könnte, dass er als Bewerber abgelehnt wird.

Kommentar bei Facebook mit eigenem Namen hinterlassen

Die Hausdurchsuchung zur Beweissicherung wegen seines Facebook-Kommentars mit dem Link auf den Pimmelgate-Artikel betrachtet Mai als völlig unnötig und überzogen. Den Kommentar habe er mit seinem seit zehn Jahren genutzten Facebook-Profil hinterlassen. Er trete mit seinem Klarnamen auf und sei über das Profil mit zahlreichen Stadträten und selbst mit der Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber befreundet.

Der Staatsschutz hätte ihm das Profil daher mit geringem Aufwand zuordnen können. Die Durchsuchung sei "offensichtlich nur durchgeführt worden, weil ich im Klimacamp aktiv bin", folgert Mai. Nach Angaben von Klimacamp-Aktivisten hat es bereits mehrere Durchsuchungen des Staatsschutzes in ihrem Kreis gegeben – unter anderem im Jahr 2020 im Elternhaus der damals 15 Jahre alten Janika.

Zum Artikel: Wenn der Augsburger Staatsschutz im Kinderzimmer steht

Dokumente zu Durchsuchung auf Website zugänglich

Auf der Website "pimmelgate-süd.de", für die mit Ingo Blechschmidt ein weiterer Aktivist des Klimacamps verantwortlich zeichnet, sind mehrere Dokumente zu dem Fall veröffentlich worden. Darunter ein Screenshot von Alexander Mais Facebook-Kommentar auf dem Profil von AfD-Stadtrat Andreas Jurca, der Durchsuchungsbeschluss gegen Mai und das Protokoll der Durchsuchung, in dem festgehalten wurde, dass der Betroffene damit unzufrieden sei, dass er nicht telefonieren dürfe.