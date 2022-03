Kritik an Missbrauchsopfer-Beratung durch Pro Familia

Würzburgs Bischof Jung hat am vergangenen Wochenende bei der Versammlung des Diözesanrates mitgeteilt, dass das Bistum Würzburg bei der Beratung von Missbrauchsopfern künftig mit Pro Familia zusammenarbeiten möchte.

Er erklärte, Ziel der Zusammenarbeit sei, für Betroffene und Angehörige eine erste Anlaufstelle außerhalb kirchlicher Strukturen anzubieten. Diese Beratung sei ergebnisoffen, auf Wunsch anonym und für Ratsuchende kostenfrei. Denn sie werde durch den Bischöflichen Stuhl finanziert.

Initiative: Zusammenarbeit schrecke Missbrauchsopfer eher ab

Diese Idee stößt jedoch auf Kritik: Die "Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen e.V." befürchtet hingegen, dass dies Opfer eher von einer Beratung abhalte. Der Vereinsvorsitzende Johannes Heibel habe schon 70er, 80er und 90er Jahre immer wieder unangenehme Erfahrungen mit der Organisation Pro Familia gemacht, schreibt der Verein in einer Mitteilung vom 22. März 2022.

Pro Familia sei demnach etwa bereits wegen verschiedener Schriften und Bücher in der Kritik gestanden. Als Beispiel wird ein rund 25 Jahre zurückliegender Streit um erotische Buchbände in der Mitteilung beschrieben. Man befürchte daher, dass die Zusammenarbeit zwischen der Kirche und Pro Familia viele Opfer eher abschrecken werde was letztlich niemandem helfen.

Bedenkliche Bücher und Schriften

Der "Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen e.V." gehe es nicht darum, die Beratungsstelle von Pro Familia in Würzburg zu diffamieren, heißt es in der Pressemitteilung. Allerdings stelle sich die Frage, was Pro Familia und Kirche davon haben, wenn sie sich in dieser Form einander annähern.

"Will man als Beratungsstelle unabhängig sein, was für viele Betroffene von kirchlicher Gewalt ein wichtiges Kriterium ist, sollte man sich nicht auf diese Weise an die Institution Kirche binden", schreibt der Verein. Die Initiative erwartet daher nun eine Stellungnahme des Bistums und von Pro Familia.