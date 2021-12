Breite Kritik an Kita-Testnachweispflicht

Drei Mal pro Woche verpflichtende Corona-Tests für Kita-Kinder, die älter als ein Jahr sind: Diese Regelung gilt in Bayern ab dem 10. Januar. Akzeptiert werden dabei laut Staatskanzleichef Florian Herrmann sowohl Schnelltests als auch zuhause durchgeführte Selbsttests. Und – da wo angeboten – PCR-Pooltests. Die genaue Umsetzung der Testpflicht sei aber noch offen, so Herrmann. Der Entwurf des Sozialministeriums werde noch weiter ausgearbeitet. Unklar ist zum Beispiel, ob Kita-Träger eine Form der Testdurchführung für ihre Einrichtung verbindlich festlegen können.

Erzieher-Gewerkschaft: zu spät, zu lasch

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Bayern kritisiert, die Testpflicht komme zu spät und sei in der heute beschlossenen Form unzureichend.

"Wir sind nicht sehr zufrieden! So wie es jetzt gestaltet werden soll, bringt es nicht allzu viel. Wir hätten uns mindestens gewünscht, dass die Schnelltests vor Ort unter Aufsicht durchgeführt werden. Wir sind erstaunt, wie wenig Kreativität man da an den Tag legt." GEW-Gewerkschaftssekretär Mario Schwandt

SPD-Fraktionschef von Brunn: "Besser als nichts"

Kritik kommt auch von der Bayern-SPD: Fraktionschef Florian von Brunn hält die verschärften Kita-Testregeln zwar für richtig, aber nicht für optimal gelöst. Die Test-Nachweispflicht durch die Eltern sei "besser als gar nichts", sagte von Brunn bei BR24live. Allerdings sei dieses Vorgehen "nicht vergleichbar mit professionellem Testen".

Der SPD-Politiker fordert flächendeckende PCR-Pooltests analog zu den Grundschulen auch in den Kitas. Dies scheitere aber an erschöpften Laborkapazitäten und fehlendem Personal, so von Brunn.

Bayernweite PCR-Pooltests statt Schnelltests gewünscht

Auch eine Eltern-Initiative in Kempten hätte sich eine bayernweite PCR-Pooltest-Lösung für Kitas gewünscht. Sprecherin Elisabeth Jung sagte dem BR, das Problem sei, dass in vielen Apotheken Selbsttests aktuell nicht mehr verfügbar sind. Zudem wären PCR-Pooltests deutlich zuverlässiger und daher sicherer.

"Wir fragen uns, warum Kinder in den Kitas eine so viel geringere Priorität genießen als die Kinder in der Grundschule, die ja geschützt werden durch eine Testplicht mit PCR-Pooltests." Elisabeth Jung, Sprecherin eine Eltern-Initiative

Die Eltern-Initiative hat eine Unterschriften-Aktion gestartet, mit der sie erreichen will, dass die Stadt Kempten sich freiwillig für PCR-Pooltests für die etwa 3.000 Kitakinder entscheidet. 140 Unterschriften haben sie schon gesammelt.