02.01.2019, 07:25 Uhr

Kritik an Härtefallfonds Straßenausbaubeiträge

Der Bayerische Gemeindetag kritisiert den Härtefallfonds für Anwohner, die von Straßenausbaubeiträgen in Bayern betroffen sind. Der Verband will sich nicht an einer Kommission beteiligen, die über die Auszahlung des Geldes entscheidet.