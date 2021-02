Kritik an geimpftem Donau-Rieser Landrat Rößle

Für sie seien die Aussagen des Donauwörther Landrats Stefan Rößle (CSU) ein "Schlag ins Gesicht", sagt Silvia Dorn aus Holzheim. Sie stört sich vor allem daran, dass der Landrat sagt, am Tag seiner Impfung, dem 4. Januar, sei die Impfbereitschaft noch nicht so groß gewesen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Dorn bereits seit Tagen vergeblich versucht, über die Telefon-Hotline des Landkreises einen Impftermin für ihren Vater zu bekommen. Der ist über 80 Jahre alt und hat Vorerkrankungen. Es habe also mehr als genug Impfwillige gegeben, so Dorn. Sie wäre innerhalb einer Stunde mit ihrem Vater vor Ort gewesen.

Landratsamt musste zeitgleich Impf-Termine absagen

Tatsächlich musste das Landratsamt dann sogar ausgerechnet am 4. Januar – während in der Donauwörther Klinik die Impfaktion der Mitarbeiter und des Landrats lief – viele Impftermine für die kommenden Tage absagen, weil Impfstoff-Nachschub ausblieb. Das heißt, dass es zu diesem Zeitpunkt im Landratsamt Listen mit Impfberechtigten gab, die eventuell auch spontan zu einer Impfung bereit gewesen wären.

Altenpflegerin bekommt Impfung eine Woche später als geplant

Eine davon ist eine Altenpflegerin aus Donauwörth. Ihr regulärer Termin für den 5. Januar wurde am Tag davor abgesagt. Sie erhielt zwar eine Woche später dann die Impfung, jedoch zu spät: Sie infizierte sich während der Arbeit mit dem Virus, als es zu einem Ausbruch mit mehreren Toten in ihrem Seniorenheim kam.

Landrat verweist auf verschiedene Zuständigkeiten

Landrat Stefan Rößle verweist im Gespräch mit dem BR auf verschiedene Zuständigkeiten. Laut dem 56-Jährigen hat der Landkreis dem Donauwörther Krankenhaus am 4. Januar den Impfstoff für die Verabreichung an die Mitarbeiter abgegeben – und damit auch die Zuständigkeit. Eine Absprache zwischen der Klinik und dem landkreiseigenen Impfzentrum über eventuell übrigbleibende Dosen gab es nicht.

Rößle sagte, er habe am 4. Januar Urlaub gehabt und am späten Nachmittag den Anruf aus dem Krankenhaus bekommen, es gebe keine Impfwilligen mehr, entweder er komme zur Impfung oder der Impfstoff müsse vernichtet werden. Die Spritze sei bereits aufgezogen gewesen. Mit dieser Information habe er sich, so der Landrat, für die Impfung entschieden, um keinen Impfstoff zu verschwenden.

Geimpfter Landrat offenbar ein Einzelfall

Der geimpfte Landrat und dessen Stellvetreterin, die ebenfalls den Corona-Schutz bekommen hat, sind in der schwäbischen Politik bislang Einzelfälle. Das hat eine Umfrage des BR bei allen schwäbischen Landräten und Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte ergeben.

Enge Verbindung zwischen Krankenhaus und Landkreis

Es bleibt die Frage, ob das Impfen im Landkreis Donau-Ries insgesamt besser hätte organisiert werden können. Denn das Donauwörther Krankenhaus gehört zum gemeinsamen Kommunalunternehmen im Landkreis Donau-Ries, an dem auch der Landkreis selbst beteiligt ist. Außerdem ist Rößle Vorsitzender des Verwaltungsrates. Es gibt also enge Verbindungen zwischen der Klinik und dem Landratsamt.

Rößle spricht von enormer Belastung für die Mitarbeiter

Stefan Rößle sagte dem BR dazu, die Situation für die Mitarbeiter sowohl im Krankenhaus als auch im Landratsamt sei eine "enorme Belastung gewesen", da bis zum 15. Dezember ein Impfzentrum in Betrieb genommen werden musste. Gleichzeitig gab es am 4. Januar am Krankenhaus mehrere Corona-Fälle. "Es liegt in der Natur der Sache, denke ich, wir haben so eine Pandemie noch nie erlebt, dass man da – zu dem Zeitpunkt – nicht an alle möglichen Fälle denken kann."

Silvia Dorn wünscht sich Transparenz

Silvia Dorn, die bisher vergeblich versucht hat, einen Impftermin für ihren Vater zu bekommen, geht es um Gerechtigkeit. Ihr ist es wichtig zu betonen, dass sie keinen Vorzug für ihren Vater persönlich will. Dorn sagt, sie wünscht sich, dass man gewisse Regeln einhalte und transparent damit umgehe.

Mittlerweile gibt es Listen mit Impfwilligen

Im Landkreis Donau-Ries wird mittlerweile nicht mehr über die Kliniken, sondern ausschließlich im Impfzentrum geimpft. Dort gibt es jetzt laut Landrat Rößle Listen mit Impfwilligen, die spontan einspringen, wenn Impfstoff übrigbleibt. Dazu gehören unter anderem Polizisten und Feuerwehrleute.