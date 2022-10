Kritik an Erlangens "Stadtvertrag Klima": "Wir sind enttäuscht"

Vor drei Jahren hatte die Stadt Erlangen als erste Kommune in Bayern den Klimanotstand ausgerufen. Bis 2030 will die Stadt klimaneutral sein. Um CO2 einzusparen, hat der Erlanger Stadtrat nach einer Marathon-Sitzung mehrheitlich 14 Maßnahmen beschlossen und einen symbolischen "Stadtvertrag Klima" ins Leben gerufen.

Maßnahmen basieren auf breiter Bürgerbeteiligung

"Das ist ein großer Schritt für die Stadt", sagte Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD). Unter anderem sollen erneuerbare Energien ausgebaut und städtische Gebäude energetisch saniert werden. Die Maßnahmen des "Fahrplans Klima-Aufbruch" hatte ein Rat aus Bürgern und verschiedenen Interessengruppen, Vereinen und Unternehmen in den vergangenen Monaten erarbeitet.

Klimaaktivisten sind enttäuscht

Der Entscheidung im Stadtrat gingen lange und hitzige Diskussionen voraus. Außerdem protestierten Klimaaktivisten von Fridays for Future und dem Erlanger Klimacamp in der Stadtratssitzung. "Wir sind enttäuscht", sagt Johanna Theenhaus vom Erlanger Klimacamp. Der Rat aus Bürgern und Interessengruppen hatte eigentlich 41 Maßnahmen empfohlen. "Und die sind schon Minimalkonsens", betont Christian Lange von Fridays for Future Erlangen. Die Aktivisten fordern, alle Vorschläge rasch umzusetzen und mehr Mut seitens der Politik.

Schnelle CO2-Einsparungen und Antwort auf Energiekrise

Oberbürgermeister Florian Janik hält dagegen. Auch die Stadt Erlangen habe nur beschränkt finanzielle Ressourcen. Zudem hängen einige der vorgeschlagenen Punkte zum Beispiel an Bundesgesetzen, die erst geändert werden müssten. Ausgesucht wurden laut Janik die Maßnahmen, die schnell CO2-Einsparungen versprechen und zudem eine Antwort auf die derzeitige Energiekrise bieten. Die anderen Maßnahmen würden nicht verworfen, sondern weiter konkretisiert und später angegangen.

"Stadtvertrag Klima": Appell an alle Erlanger

Um die 14 beschlossenen Maßnahmen tatsächlich schnell umzusetzen, müssen in der Verwaltung weitere Stellen geschaffen werden. Ob dies gelingt, hängt nun von den anstehenden Haushaltsdebatten ab. Die Stadtverwaltung allein könne das Ziel Klimaneutralität in Erlangen ohnehin nicht erreichen. Die Bürger und die Wirtschaft müssen mitziehen.

Mit dem symbolischen "Stadtvertrag Klima" ruft die Stadt deswegen alle Menschen in Erlangen auf, einen Beitrag zu leisten. Der Vertrag kann ab November online unterzeichnet werden. Jeder, der möchte, kann dann angeben, welche der 41 Maßnahmen er unterstützen will.