Kritik an Dienstwagen-Regelung von BR-Direktorin

Im Zuge der Medienberichterstattung über Vertragsbedingungen der Technik-Direktorin des Bayerischen Rundfunks (BR), Birgit Spanner-Ulmer, sieht der Bund der Steuerzahler (BdSt) Diskussionsbedarf. Offenbar gebe es auch beim BR "historisch gewachsene Ausgabenposten", deren Notwendigkeit "dringend hinterfragt werden sollte", sagte BdSt-Vizepräsident Michael Jäger der "Bild"-Zeitung.

Das Blatt berichtete, Spanner-Ulmer habe einen Dienstwagen und "zwei eigene Fahrer" - "auch für private Trips". Zudem stelle ihr der BR bei Bedarf noch ein weiteres Auto. Mehrere AfD-Politiker werteten den Bericht auf Twitter als Argument für ihre Forderung nach einer Reform oder einer Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

BR: Zweite Wagen ohne Fahrer

Die BR-Pressestelle weist auf Anfrage darauf hin, dass beim Sender Transparenz herrsche: Wie im Geschäftsbericht ausgewiesen, werde der Intendantin und den Direktorinnen und Direktoren jeweils ein Dienstwagen zur Verfügung gestellt, der auch für private Zwecke genutzt werden könne. "Die Steuer aus dem geldwerten Vorteil der privaten Nutzung trägt die/der jeweilige Nutzer/in." Der Technik-Direktorin könne zusätzlich noch einen Wagen aus dem BR-Fuhrpark ohne Fahrer nutzen.

Fahrer werden "auch anderweitig eingesetzt"

Für dienstlich veranlasste Fahrten können die Intendantin sowie die Direktorinnen und Direktoren den Angaben zufolge einen betriebsinternen Fahrer in Anspruch nehmen. "Im Fall von Frau Spanner-Ulmer teilen sich zwei Personen diese Aufgabe, beide werden vom BR auch anderweitig eingesetzt."

Sie habe als Produktions- und Technikdirektorin im gesamten Sendegebiet umfangreiche dienstliche Verpflichtungen, dabei müssten zwingend Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes eingehalten werden, was einen Wechsel nötig macht, betonte die BR-Pressestelle.

BR: Ausnahme-Regelung

Die Fahrer könnten von ihr auch für private Fahrten eingesetzt werden. Dies sei eine Ausnahme-Regelung, die aus einem zehn Jahre alten Dienstvertrag stamme, so die Pressestelle. Alle jüngeren Direktoren-Verträge sähen anders aus.

Rücktritt der RBB-Intendantin

Vor wenigen Tagen war die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB), Patricia Schlesinger, nach zahlreichen Vorwürfen zurückgetreten. Im Zentrum steht neben der 61-Jährigen auch der ebenfalls zurückgetretene Chefkontrolleur des Senders, Wolf-Dieter Wolf. Zudem geht es um fragwürdige Aufträge für Schlesingers Ehemann bei der Messe Berlin, wo der Chefkontrolleur ebenfalls bis zu seinem dortigen Rücktritt Aufsichtsratschef war.

Neuer ARD-Chef schlägt wegen Schlesinger-Affäre Reformen vor

Der Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR), Tom Buhrow, der die Geschäfte an der ARD-Spitze übernommen hat, kündigte an, sich für eine Stärkung der Aufsicht aller Sender einsetzen. "Wir überprüfen, ob überall in der ARD die Geschäftsstellen der Aufsicht adäquat ausgestattet sind", sagte der Deutschen Presse-Agentur.

Alle in der ARD seien enttäuscht und auch wütend, betonte er. "Weil alle Sender unter Generalverdacht gekommen sind und auch Tausende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die jeden Tag gute Arbeit machen - inklusive der RBB-Mitarbeiter, die jetzt die journalistische Ehre des RBB hochhalten."