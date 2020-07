Kritik an Corona-Lockerungen in Kultursparte aus Aschaffenburg

Mit den neuen Corona-Lockerungen soll die Zahl der Besucher bei Kulturveranstaltungen in Innenräumen von 100 auf 200 steigen dürfen, im Außenbereich von 200 auf 400. Die strengen Hygiene-Auflagen sollen aber weiterhin gelten. "Das bringt für die meisten Theater und Spielstätten in Bayern überhaupt nichts – solange die extremen Hygiene-Vorschriften gelten mit Abstandsregelung von 1 Meter 50, denn wir im Hofgarten können nach wie vor nur 47 Menschen einlassen, um die Abstände wahren zu können." Dieser Ansicht ist Axel Teuscher, Geschäftsführer des von Urban Priol gegründeten Hofgarten-Kabaretts in Aschaffenburg, auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks.

Wirtschaftliches Arbeiten nicht möglich

Zwar bliebe die Möglichkeit, einen anderen Spielort zu suchen, so Teuscher, doch auch das wäre wenig rentabel. "Die Miete einer Stadthalle, die 1.000 Plätze hat, und dann für 200 Leute zugelassen ist, dürfte sich kaum rechnen bei dem was wir an Einnahmen zu erwarten hätten!“ Auch Claus Berninger, Geschäftsführer des Musik-Clubs Colos-Saal in Aschaffenburg ist skeptisch. Im BR-Gespräch sagte er: "Ich glaube, dass Söder von unseren Spielstätten Rock und Pop überhaupt keine Ahnung hat. Die neuen Lockerungen helfen vor dem Hintergrund des Mindestabstands in keinem Fall!“

Langfristige Planung erforderlich

Berninger hofft auf langfristige Planungen von Seiten der Politik ohne die sein Geschäft nicht machbar sei. Claus Berninger: "Wir müssen ja erstmal buchen, bevor wir anfangen können, Kultur zu machen. Das hat alles Vorlauf, wir müssen das bewerben aber das geht nicht, wenn wir alle 14 Tage Lockerungen oder eben nicht Lockerungen bekommen!"

