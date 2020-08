Kritik an Bayerischer Regiobahn: Oberlandzüge nicht barrierefrei

Es sind die neuen Lint-Züge, die seit diesem Sommer auf dem Streckennetz im Oberland unterwegs sind und bei manchem Rollstuhlfahrer für Verärgerung sorgen. Die Lücke zwischen Bahnsteig und Zug sowie der bestehende Höhenunterschied kann nur mit einer Rampe überwunden werden, die der Verein "Ungehindert" als zu steil kritisiert. Rollstuhlfahrer seien so beim Einsteigen auf Hilfe angewiesen und deswegen könne von "barrierefrei" nicht die Rede sein, kritisiert Rolf Allerdissen, 1. Vorsitzender des Vereins Ungehindert.

Bayerische Regiobahn verteidigt sich

Die Bayerische Regiobahn kennt das Problem der Rollstuhlfahrer und räumt ein, dass die Einstiegssituation beim Vorgängermodell Integral besser war. Dafür gebe es jetzt mit den neuen LINT-Zügen Verbesserungen für erblindete Menschen, z.B, akustische Signale. Geschäftsführer Fabian Amini kann den Wunsch nach selbstbestimmten Reisen zwar verstehen und nachvollziehen, aber es gebe in ganz Deutschland unterschiedliche Bahnsteighöhen. An den neuen LINT-Zügen versuche man, das mit einem besonderen Service auszugleichen. Jedem Rollstuhlfahrer werde persönlich in den Zug geholfen, auch ohne Voranmeldung, versichert Fabian Amini.

Verein Ungehindert will sich nicht abspeisen lassen

Das Serviceangebot der Bayerischen Regionalbahn stellt den Verein Ungehindert nicht zufrieden. Den beiden Vorsitzenden Rolf Allerdissen aus Leipzig und Markus Ertl aus Lengries geht es um Grundsätzliches. Immer um Hilfe bitten zu müssen, das sei das Fürsorgesystem der 50er-Jahre, kritisiert Rolf Allerdissen, der eine Entschädigungsforderung ins Spiel bringt. Und Markus Ertl findet, es werde billigend in Kauf genommen, dass Menschen mit Behinderungen Fahrgäste dritter Klasse bleiben würden.

Am Freitag ab 11.30 Uhr soll vor dem Bahnhof Holzkirchen eine Demonstration stattfinden. Der Verein Ungehindert erwartet rund 100 Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet.