Kritik am geplanten Förder-Aus für kleine Wasserkraftwerke

Der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) kritisiert den vom Bundeswirtschaftsministerium geplanten Förderstopp für kleine Wasserkraftanlagen. Er halte es für falsch, erneuerbare Energien "in Gut und Böse" aufzuteilen, sagte VBEW-Geschäftsführer Detlef Fischer dem BR. Für die Energiewende brauche man jedes Kilowatt. In Berlin habe man sich jedoch entschieden, auf Wind- und Sonnenstrom zu setzen, die Wasserkraft werde dafür "geopfert".

Keine Vergütung für kleinere Wasserkraftanlagen

Laut dem aktuellen Referentenentwurf für die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) soll der eingespeiste Strom aus Wasserkraftwerken unterhalb einer Leistung von 500 kW künftig von der Vergütung über die EEG-Umlage ausgeschlossen werden. Für bestehende Anlagen würde ein Bestandsschutz gelten, sie fielen jedoch bei einer mit einer Leistungssteigerung verbundenen Modernisierung aus der Förderung heraus. Auch der Neubau kleiner Wasserkraftwerke soll demnach nicht mehr gefördert werden.

Naturschützer: Schädliche Wasserkraft bei kleinen Anlagen

Naturschützer hingegen begrüßen die EEG-Novelle. Gerade kleine Wasserkraftanlagen hätten, bezogen auf ihren geringen Anteil an der Energieerzeugung, besonders große schädliche ökologische Auswirkungen, heißt es auch vom Bundeswirtschaftsministerium.

Kleinere Anlagen schaden den Gewässern

Frederik Schüttler vom Bund Naturschutz aus Mindelheim, wo es an der Mindel mehrere kleine Wasserkraftwerke gibt, kritisiert, dass durch die Anlagen Fische an lebensnotwendigen Laichwanderungen gehindert werden. Außerdem erhöhe sich durch die geringere Fließgeschwindigkeit die Wassertemperatur, es komme auch zu Sedimentablagerungen und einer erhöhten "Ausgasung von Methan".

Sind kleinere Wasserkraftanlagen nicht zukunftsfähig?

Johannes Schnell vom Landesfischereiverband (LFV) hält eine weitere Förderung kleiner Wasserkraftanlagen ebenfalls für falsch, da "gerade die Kleinwasserkraft wie keine andere Erneuerbare-Energien-Branche selbst unter dem Klimawandel leidet, weil die Fließgewässer immer weniger Wasser führen". Man würde nur eine nicht zukunftsfähige Form der Energieerzeugung künstlich am Leben halten.

Weniger Wasser kann abfließen

Das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) geht in seinem aktuellen Bericht zu Klimawandel und Wasserhaushalt für das Alpenvorland und das südbayerische Hügelland von einer weiteren tendenziellen Abnahme des Wasser-Abflusses in den Flüssen und Bächen vor allem im Sommer aus. Auch an der Mindel lässt sich dieser Trend beobachten: Laut dem Wasserwirtschaftsamt Kempten liegt der mittlere jährliche Abfluss in den letzten zehn Jahren zehn Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen 55 Jahre.

Die Folge: weniger Wasser in der Mindel

Die Folge ist, dass im Sommer regelmäßig zu wenig Wasser für die beiden Läufe der im Stadtgebiet zweigeteilten Mindel vorhanden ist: Den Mühlbach, an dem die Kraftwerke liegen, und das Mindelbett außerhalb der Stadt, in dem eine gewisse Restwassermenge verbleiben muss, damit die Fische dort nicht verenden.

Größere Gewässer stehen besser da

Besser sieht es an größeren Gewässern aus: In Haimhausen im Landkreis Dachau betreiben die E-Werke Haniel vier Wasserkraftanlagen an einem Seitenarm der Amper. Der Fluss führt im Durchschnitt etwa die zehnfache Wassermenge der Mindel, sodass auch bei einem ständigen Volllastbetrieb der Kraftwerke keine Gefahr besteht, dass zu wenig Wasser in der Amper verbleibt.

Förderstopp als Aus für die Wasserkraft an der Amper?

Dennoch fürchtet Geschäftsführerin Andrea von Haniel, dass der Förderstopp langfristig das Aus für die Wasserkraft an der Amper bedeuten könnte: Modernisierungen seien kaum noch möglich, um nicht aus der Förderung herauszufallen. Ein Übriges könnten wieder sinkende Energiepreise tun: "Bei den derzeit hohen Preisen könnten wir sogar ohne Förderung bestehen. Aber so, wie die Preise in den letzten 30 Jahren waren, hätten wir ohne Förderung zusperren müssen", sagte sie dem BR.

Verband kritisiert die Gesetzesänderung

Der Wasserkraftverband VBEW will nun gegen die geplante Gesetzesänderung "Sturm laufen", so Geschäftsführer Fischer. Das Bayerische Wirtschaftsministerium und die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag wollen mit einer Bundesratsinitiative darauf dringen, den Gesetzentwurf noch einmal entsprechend zu überarbeiten. Auch kleine Wasserkraftwerke seien entscheidend für die Energiewende und – mit Blick auf witterungsbedingte Schwankungen beim Wind- und Sonnenstrom - auch für die Netzstabilität.

Kleine Wasserkraftanlagen erzeugen nur wenig Strom

Insgesamt ist der Beitrag kleiner Wasserkraftwerke an der Stromerzeugung in Bayern gering: So kommen etwa 14 Prozent des gesamten, in Bayern erzeugten Stroms aus der Wasserkraft. 90 Prozent davon erzeugen aber nur rund 300 größere Anlagen mit einer Leistung über 500 kW – bei insgesamt mehr als 4.000 Kraftwerken.