"Regelrechte Russland-Fans": Kritik am CSU-Verhältnis zu Putin

Ein Empfang im Kreml beim russischen Staatspräsidenten - Horst Seehofer strahlte: Eine "besondere Auszeichnung" für Bayern sei das und zeige, wie freundschaftlich die Beziehungen seien. "Darauf sind wir stolz." Der Präsident hieß damals im April 2011 Dmitri Medwedew - heute Vizechef des nationalen Sicherheitsrats.

Auch der damalige Regierungschef Wladimir Putin nahm sich Zeit für den bayerischen Ministerpräsidenten und die ihn begleitenden Wirtschaftsbosse. "Es war ein Gespräch in sehr gelöster Atmosphäre", berichtete Seehofer. Zentrales Thema: eine engere "Energiepartnerschaft". Der CSU-Chef bat mit Blick auf den deutschen Atomausstieg um mehr russisches Gas.

Es war der erste von mehreren Besuchen Seehofers bei Putin - der CSU-Politiker knüpfte an die guten Moskau-Kontakte seines Vorvorgängers Edmund Stoiber an. Den Grundstein hatte der langjährige CSU-Chef Franz Josef Strauß als Ministerpräsident mit einer legendären Flugreise in die Sowjetunion 1987 gelegt. 2016 und 2017 reisten Seehofer und Stoiber gemeinsam nach Russland, für Stoiber gab es sogar eine medienwirksame Umarmung von Putin. Vor zwei Jahren war auch der aktuelle Ministerpräsident Markus Söder im Kreml.

In der Debatte über den Krieg in der Ukraine gerät das Verhältnis der CSU-Spitzenpolitiker zu Russland nun stärker in den Fokus - nicht zuletzt wegen der großen Abhängigkeit Bayerns von russischem Gas. Aus keinem Bundesland ging 2021 auch nur annähernd so viel Geld für Öl und Gas nach Moskau wie aus Bayern: Laut Statistischem Bundesamt importierte der Freistaat aus Russland Erdöl und Erdgas im Wert von 5,7 Milliarden Euro - etwa 29 Prozent der bundesweiten Summe.

Grüne: "Fatale Abhängigkeit von Russland"

Hat die Staatsregierung Bayern abhängig gemacht von russischer Energie? Die Grünen im Landtag sehen die CSU-Russlandpolitik jedenfalls schon lange kritisch. "Die vergangenen Bundesregierungen und die Staatsregierung in Bayern haben uns in maximale fossile Abhängigkeit gebracht", sagt der Grünen-Abgeordnete Florian Siekmann dem BR. Die CSU blockiere seit Jahren durch die 10H-Regel die Windkraft und baue die Solarenergie nur halbherzig aus. Laut Siekmann musste es daher auch auf Gaslieferungen aus dem Ausland hinauslaufen - was zu einer "fatalen Abhängigkeit" von Russland geführt habe.

Bayerns FDP-Fraktionschef Marin Hagen beklagt ebenfalls : "Das Anbiedern der Staatsregierung an Russland war schon länger daneben - und es hat Bayern in eine gefährliche energiepolitische Abhängigkeit geführt. Das rächt sich jetzt bitter."

"Schwer problematische Nebenaußenpolitik"

Auch jenseits der Energiepolitik kritisiert Siekmann das Verhältnis führender Christsozialer zu Putin. Es habe sich bei den Besuchen von CSU-Politikern in Moskau oft um eine "schwer problematische Nebenaußenpolitik" gehandelt. Diese sei nur von individuellen wirtschaftlichen Interessen des Freistaats geleitet gewesen.

Als Beispiel nennt der Grünen-Abgeordnete Seehofers Zweifel an den Sanktionen nach der Krim-Annexion durch Russland 2014: Diese Wortmeldungen hätten "immer auch die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung in Frage gestellt". Für den Kreml sei das extrem wichtig gewesen. "Horst Seehofer und Edmund Stoiber waren regelrechte Russland-Fans", sagt Siekmann.

Besonders heftige Kritik hatte sich Seehofer durch seine Russland-Reise 2016 eingehandelt. Die Krim war zu diesem Zeitpunkt schon zwei Jahre annektiert, im Osten der Ukraine herrschte Krieg, das Minsker Abkommen war keineswegs umgesetzt - trotzdem forderte Seehofer, die Sanktionen gegen Russland zu lockern. Aus der CDU kam damals der Vorwurf, er falle mit seiner "Nebenaußenpolitik" der Bundesregierung in den Rücken. SPD-Landtagsfraktionschef Markus Rinderspacher warf dem Ministerpräsidenten schon vor Reiseantritt vor, sich dem russischen Machthaber anzubiedern, der das Völkerrecht mit Füßen trete.

Bomben auf Aleppo: "Ja, das wissen Sie!"

Während die bayerische Delegation mit Putin sprach, fielen russische Bomben in Syrien. "Als Sie bei Herrn Putin saßen, waren die verheerendsten Angriffe auf Aleppo", sagte ein ARD-Reporter anschließend zu Seehofer. "Ja, das wissen Sie!", entgegnete der Ministerpräsident. "Ich gratuliere Ihnen zu dieser tiefen Einsicht!"

Beim nächsten Moskau-Besuch 2017 bemühte sich Seehofer merklich um bedächtigere Töne. Im Vorfeld der Reise sorgte aber russischsprachige CSU-Werbung auf Facebook für Aufsehen, mit der die Christsozialen Follower des russischen Propagandasenders RT umwarben. Neben einem Seehofer-Foto stand auf Russisch der Text: "Wir wollen keine Republik, in der linke Kräfte und der Multikulturalismus die Vorherrschaft haben."

Auch SPD-Vertreter in der Kritik

Natürlich sind es nicht nur CSU-Politiker, die sich den Vorwurf der Anbiederung an Putin gefallen lassen müssen. Der russische Schriftsteller Wladimir Sorokin beklagte kürzlich in der "Süddeutschen Zeitung", so mancher europäischer Spitzenpolitiker sei "in den Kreml geflogen, um sich eine Portion Lügengespinst verabreichen zu lassen", diese stets abzunicken, "auf der Pressekonferenz etwas von 'konstruktivem Dialog' zu sagen und wieder seiner Wege zu fliegen".

Womöglich noch mehr als CSU-Politiker waren es in Deutschland vor allem führende Sozialdemokraten, die sich lange für eine Putin-freundliche Linie stark machten - allen voran Altkanzler und Gas-Lobbyist Gerhard Schröder, aber auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und andere.

Söder 2020 zu Besuch in Moskau

Markus Söder versicherte schon vor seiner Reise Anfang 2020 nach Moskau mehrfach, er betreibe keine Nebenaußenpolitik - der Besuch sei eng mit der Bundeskanzlerin abgestimmt. Nach dem Treffen mit Putin berichtete der CSU-Chef, neben der bayerisch-russischen Zusammenarbeit sei es auch um die Sanktionen gegen Russland im Ukraine-Konflikt gegangen. Söder verteidigte die Sanktionen nach eigenem Bekunden bei dem Treffen und sprach auch den mutmaßlichen russischen Auftragsmord an einem Georgier im Berliner Tiergarten an.