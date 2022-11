> Kritik am Black Friday - Greenpeace demonstriert vor Amazon

Aktivisten von Greenpeace haben am Amazon-Hauptquartier in München demonstriert. Kletterer spannten zwei Banner an die Fassade und kritisierten "Naturzerstörung". Bei der Protestaktion haben sich laut Polizei fünf Personen vom Gebäude abgeseilt.