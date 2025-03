Jetzt live: Söder und Aiwanger beraten über Schuldenpaket

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

In der Bayerischen Staatskanzlei in München suchen am Nachmittag Spitzenvertreter von CSU und Freien Wählern nach einer Lösung in ihrem Streit über die schwarz-roten Schuldenpläne im Bund: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den Koalitionsausschuss einberufen und will die Freien Wähler um Hubert Aiwanger zur Zustimmung bewegen.

Davon hängt ab, ob bei der für Freitag geplanten Abstimmung im Bundesrat die sechs bayerischen Stimmen als Ja gewertet werden. Sollte sich der kleine Koalitionspartner verweigern, wäre die Zwei-Drittel-Mehrheit in der Länderkammer in Gefahr - und damit das gesamte Finanzpaket. Die ausschließlich von CDU, SPD und Grünen regierten Länder haben im Bundesrat 41 der 69 Stimmen, nötig sind daher 46 Stimmen.

Aiwanger: "Eh keine Chance"

Freie-Wähler-Chef Aiwanger sagte am Wochenende bei einer Veranstaltung, die Freien Wähler hätten "eh keine Chance", das Milliardenpaket aufzuhalten. "Auch wenn das völliger Wahnsinn ist: Die CSU kann auch ohne uns im Bundesrat zustimmen." Einen entsprechenden Bericht der "Augsburger Allgemeinen" bestätigte Aiwanger der Nachrichtenagentur dpa.

Tatsächlich aber kann jedes Bundesland seine Stimmen nur einheitlich abgeben. Die Freien Wähler können im Bundesrat eine Zustimmung Bayerns verhindern. Eine Stimmenthaltung ist im Grunde genommen nicht möglich - sie wirkt sich wie ein Nein aus.

Freie Wähler skeptisch

Vergangenen Mittwoch hatten Aiwanger und FW-Fraktionschef Florian Streibl sich gegen eine Aufweichung der Schuldenbremse für die Verteidigung sowie das geplante Sondervermögen für die Infrastruktur gestellt. "So wie derzeit dieses Papier der schwarz-roten künftigen Koalition vorliegt, können wir nicht zustimmen, weil wir damit mehr Gefahr als Chance für die Stabilität unseres Landes sehen", sagte Aiwanger. Streibl verwies darauf, dass das Bekenntnis zur Schuldenbremse auch im Koalitionsvertrag von CSU und FW stehe.

Söder: Wird an Bayern nicht scheitern

Söder betonte am Wochenende im ZDF, dies stehe im Koalitionsvertrag für Bayern. "Wir schließen ja in Bayern keinen Koalitionsvertrag für Deutschland, insofern sind das zwei verschiedene Dinge." Mit Blick auf das Abstimmungsverhalten der bayerischen Staatsregierung im Bundestag sagte der Ministerpräsident: "Wir werden miteinander noch mal reden. Aber gehen Sie davon aus, dass es an Bayern sicher nicht scheitern wird."

Ähnlich hatte Söder sich schon vor einer Woche geäußert, allerdings ohne mit Aiwanger überhaupt gesprochen zu haben. Bei den Freien Wählern löste das Verärgerung aus.

Mehring: CSU muss ihre Meinungswende begründen

Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) mahnte am Sonntag auf BR-Anfrage "ergebnisoffene" Gespräche an, "auf Augenhöhe und mit dem gebotenen Respekt voreinander". Nicht die Freien Wähler müssten ihre Position begründen, da sie unverändert sei. Stattdessen sei es an den Christsozialen, ihre Meinungswende zu erklären. Die CSU verlange, dass die FW zugunsten des schwarz-roten Koalitionsvertrags in Berlin "mit dem Koalitionsvertrag brechen, den wir in Bayern mit ihr abgeschlossen haben".