Corona-Krise: Wie ein Interventionsteam Pflegekräften hilft

Viele Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte an Bayerns Krankenhäusern stoßen aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen an ihre Grenzen. Ein spezielles Interventionsteam unterstützt das Krankenhauspersonal am Klinikum Nürnberg.