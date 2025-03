Krisenintervention: Der Rettungsdienst für die Seele

Der Anschlag von München, vor nun vier Wochen, das sei so etwas wie der Worstcase, erinnert sich Christian Wolf vom Kriseninterventionsteam München, kurz KIT. Während Wolf nachdenklich erzählt, sitzt er an einem Tisch in der Wache des Arbeiter-Samariterbundes (ASB). Von dort rücken er und seine Kollegen zu ihren Einsätzen aus. So auch am 13. Februar.

Augenzeugen unter Schock

Neben Feuerwehr und Rettungsdienst werden an diesem Tag auch Christian Wolf und seine Kolleginnen und Kollegen vom KIT München alarmiert. Der Grund: Ein junger Mann ist mit seinem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi gefahren. Eine Mutter und ihr zweijähriges Kind sterben zwei Tage später in einem Münchner Krankenhaus. Rund 40 Menschen werden bei dem Anschlag teils schwer verletzt. Feuerwehr und Rettungsdienste rufen deswegen einen sogenannten MANV-Alarm aus. "MANV" steht für Massenanfall von Verletzten.

Im Video: So betreute das KIT die Augenzeugen des Anschlags