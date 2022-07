Krisengipfel zur zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München

Entscheidung für zweite Stammstrecke vor über 20 Jahren

Am 5. April 2017 erfolgte der symbolische Spatenstich für den Bau der zweiten Stammstrecke. Der damalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) sprach von einer "Jahrhundert-Entscheidung". Sie werde für Generationen Bedeutung haben. Bis 2028 sollte die Strecke fertig sein. Der damalige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt frohlockte: "Wir geben den Startschuss für das größte Verkehrsprojekt Bayerns. Ein wichtiger Mobilitätsfortschritt für unsere Heimatregion, die uns lange, lange Zeit beschäftigen wird."

Damals ahnten die Beteiligten wohl nicht, wie recht Dobrindt mit seiner Aussage haben würde. Da waren seit der Entscheidung für eine zweite Stammstrecke und gegen den Südring, den Ausbau einer bereits vorhandenen Trasse, schon 16 Jahre vergangen. Auf 700 Millionen Euro waren ursprünglich die Baukosten geschätzt worden, der Fertigstellungstermin auf 2010.

Diskussionen und Sicherheitsfragen verzögerten Planungen

Grundlage dieser Entscheidung war eine Fahrgastumfrage. Die Ergebnisse der Fahrgastumfrage wurden angezweifelt, der Wortlaut der Umfrage war kurioserweise nicht mehr auffindbar. Zahlreiche Diskussionen über die genaue Trassenführung, aber auch Sicherheitsfragen verzögerten immer wieder die Planungen.

Schon beim Transrapid hatten sich die Planer den Unmut der Münchner Sicherheitskräfte zugezogen. Der Verkehrsplaner Martin Vieregg sieht Ähnlichkeiten: "Beide Projekte sehen eine Streckenführung in 40 Metern Tiefe vor – und beide Projekte sehen Rettungsschächte im Abstand von 600 Metern vor."

Geheimnis um Rettungskonzept

Wie das Rettungskonzept allerdings konkret aussehen sollte, wurde wie ein Staatsgeheimnis gehütet. Selbst der Münchner Feuerwehr wurde der Zugang zu den Unterlagen verweigert – Terrorgefahr, hieß es. Was sie dann im Jahr 2009 zu sehen bekamen, hat die Sicherheitsexperten nicht erfreut. Thomas Schmitt, damals im Planungsreferat der Stadt München tätig: "Das hat damit angefangen, dass wir nach Betreten des Eisenbahnbundesamtes von Beamten des Innenministeriums begrüßt wurden, die uns dann ein Schreiben vorhielten, in dem wir uns zu absoluter Geheimhaltung verpflichteten. Erst nachdem wir alle unterschrieben hatten – es wurden vier Mitarbeiter dorthin geschickt – durften wir die Räume betreten, in denen die Akten lagen."

Was die Experten zu sehen bekamen, entsprach noch nicht einmal den üblichen Sicherheitsmaßnahmen bei der Münchner U-Bahn. Um einer größeren Sicherheitsdiskussion aus dem Weg zu gehen, wurde auf die Rettungsschächte in 600 Metern Abstand verzichtet – stattdessen soll nun eine dritte Röhre entstehen, die zwischen den beiden S-Bahn-Tunneln liegt und alle 350 Meter mit einer Brandschutztüre ausgestattet ist. Diese dritte Röhre dürfte den Bau insgesamt nicht billiger gemacht haben und zu den Kostentreibern gehören.

Neue U-Bahn-Linie 9 macht Stammstrecke teurer

Und dann war da noch das Projekt U9 - eine völlig neue U-Bahn-Linie, die von Sendling aus in Richtung Fröttmaning führen soll, den Hauptbahnhof direkt mit dem Fußballstadion verbinden würde. Kostenpunkt: drei Milliarden Euro - ähnlich hoch wie die bisher angenommenen Kosten bei der zweiten Stammstrecke.

Aber auch die U9 braucht einen Bahnsteig am Hauptbahnhof, wo sich dann bereits vier Untergrundbahnhöfe befinden würden. Nachträglich einen fünften zu installieren, wäre nicht nur technisch aufwändig, sondern auch teuer. Daher soll dieser U-Bahnhof gleich mit der zweiten Stammstrecke gemeinsam gebaut werden. Doch diese Umplanungen machen die zweite Stammstrecke insgesamt noch teurer. Dennoch überraschte der neue bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter Ende Juni mit der Dimension: 7,2 Milliarden Euro, Inbetriebnahme bis 2037.

Oberbürgermeister Reiter fassungslos: "Mir fehlt die Fantasie"

Diese Entwicklung lässt den Münchner Oberbürgermeister, Dieter Reiter, mehr oder weniger fassungslos zurück: "Wir bauen schon eine ganz schöne Zeit - und es ist kein Spaß, so viele Baustellen in der Stadt zu haben. Und wenn man dann jetzt sagt, es dauert acht oder zehn Jahre länger - das ist völlig unerklärbar. Mir fehlt bis heute die Fantasie, was da passiert sein soll, ob man da einen Vulkan gefunden hat unter München oder sonst was."

Auch ein Baustopp käme teuer

Das alles haben die Gegner der zweiten Stammstrecke vorhergesagt. Dennoch wurden und werden sie nicht erhört. Das Projekt wird trotzdem durchgesetzt, wie Verkehrsminister Bernreiter schon angekündigt hat: "Ein Abbruch würde weitere zwei Milliarden kosten. Damit würde der Freistaat drei Milliarden ausgeben und wir hätten keine einzige Verbesserung für die Situation in München. Darum ist das für mich keine Option. Ich werde meine ganze Kraft dafür einsetzen, dass wir weiter vorankommen und die Stammstrecke zum Ziel bringen", so Bernreiter.