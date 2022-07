Krisengipfel zur Stammstrecke: Reiter attackiert Bahn

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat die Deutsche Bahn nach dem Krisentreffen zur zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München kritisiert. Er respektiere es zwar, dass Bahnchef Richard Lutz zumindest nach München gekommen sei, um Rede und Antwort zu stehen, sagte Reiter in der anschließenden Pressekonferenz. "Ich will aber meine Enttäuschung nicht verbergen, dass ich heute erneut hier rausgehe und den circa drei Millionen Bewohnerinnen und Bewohnern der Region München nicht sagen kann, wie viel länger die Realisierung der Stammstrecke dauert, wie viel mehr sie kostet und was in der Zwischenzeit getan wird, um die Zeit nicht völlig nutzlos verstreichen zu lassen."

Er habe auch keine Gründe erfahren, warum das Projekt plötzlich bis zu neun Jahre länger dauern solle. Diese Unklarheit habe mehrere negative Auswirkungen, beklagte Reiter. Lösungsansätze könne man nur dann finden, "wenn man das Problem kennt." Jede weitere Woche ohne Auskünfte berge das Risiko, "dass der politische Konsens zum Thema Stammstrecke bröckelt". Die Folge könnten Beschlüsse sein, die das Großprojekt behindern.

Lutz: Neue Zahlen erst im Oktober

Zu dem Krisentreffen hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geladen. Mit dabei neben Söder: Bahn-Vorstandschef Lutz, Oberbürgermeister Reiter, Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sowie 13 Landräte umliegender Landkreise. Der Bahnchef räumte in München zwar ein, dass das Projekt teurer werde und länger dauern werde. Er sei aber nicht in der Lage, abschließende Kosten- und Terminaussagen zu treffen. Die Bahn werde aber Anfang Oktober für Transparenz sorgen.

Kostenexplosion: Fast Verdoppelungen der geschätzten Bausumme

Auf Nachfrage von Journalisten fügte Lutz aber hinzu, dass die Berechnungen der Bahn und des Freistaats "nicht weit auseinander" seien. Bayerns Verkehrsminister Bernreiter (CSU) hatte vor rund vier Wochen mit der Veröffentlichung neuer Berechnungen zu Kosten und Bauzeit der zweiten Münchner S-Bahn-Stammstrecke großen Wirbel ausgelöst: Demnach könnten die Kosten auf mehr als sieben Milliarden steigen. Mit dieser Mitteilung war Bernreiter an die Öffentlichkeit gegangen, nachdem Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) einen für Ende Juni geplanten Krisengipfel zur Stammstrecke kurzfristig abgesagt hatte.

2016 waren Bund und Freistaat Bayern, die das Projekt gemeinsam finanzieren, noch von Gesamtkosten in Höhe von maximal 3,849 Milliarden Euro einschließlich Risikopuffer ausgegangen. 2017 begannen dann die Bauarbeiten an der Stammstrecke.

Stammstrecke könnte fast ein Jahrzehnt später als geplant kommen

Doch nicht nur die Baukosten steigen wohl immens, auch die geplante Fertigstellung verschiebt sich immer weiter nach hinten: Nach einer "Optimierung" der Planungen hatte es geheißen, die Inbetriebnahme werde sich auf Ende 2028 verschieben. Jetzt hat der bayerische Verkehrsminister das Jahr 2037 in den Raum gestellt. Zuletzt war auch über einen Baustopp diskutiert worden, den die Staatsregierung allerdings schon abgelehnt hat, da dieser mit geschätzten zwei Milliarden Euro ebenfalls teuer käme.

Bahn hat "andere Einschätzungen"

Auch der DB-Konzernbevollmächtigte in Bayern, Klaus-Dieter Josel, nannte am Vormittag im Münchner Stadtrat keine konkreten Zahlen. Die von Bernreiter veröffentlichten Werte beruhten auf den Schätzungen einer Projektbegleitungsmannschaft des Ministeriums, erläuterte Josel. Man sei im Gespräch, die Bahn habe aber "gewisse andere Einschätzungen".

Grüne kritisieren Söder: "Skandalös"

Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann (Grüne) warf dem Ministerpräsidenten vor, verspätet auf die Kostenexplosion reagiert zu haben. Es sei "skandalös, dass Ministerpräsident Söder erst jetzt in die Gänge" komme und sich "die Fakten zur Kostenexplosion und der enormen Bauzeitverlängerung auf den Tisch legen" lasse.

Laut Hartmann hat der Freistaat die Kosten jahrelang nicht ausreichend überprüft, geschweige denn nachjustiert. Warnungen aus dem Bauministerium habe der Ministerpräsident ignoriert. "Die Staatsregierung wollte ihr Prestige-Projekt auf Teufel komm raus durchdrücken", kritisierte der Grünen-Politiker.

FDP: Blanker Aktionismus

Nach Meinung des FDP-Verkehrsexperten im Landtag, Sebastian Körber, hat Söder "das Heft des Handelns" zu spät in die Hand genommen. "Hätte die Staatsregierung ihre Hausaufgaben gemacht und das Projekt von Anfang bis Ende durchgeplant und begleitet, dann hätte auch das jetzige Milliardenfiasko verhindert werden können." Jetzt in Krisengespräch in pompösem Rahmen zu initiieren, zeuge "von blankem Aktionismus und purer Verzweiflung", beklagte der FDP-Politiker.

Körber forderte die Staatsregierung auf, endlich die Verantwortung zu übernehmen und für Transparenz zu sorgen. Sie müsse offenlegen, wie sie die Mehrkosten stemmen wolle. "Das ist sie den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern in Bayern schuldig."