BR24live 14 Uhr: Krisengipfel - Bischofskonferenz vor Abschluss

Zehn Pappkartons, schuhschachtelgroß, stehen für die Ungeduld in der Katholischen Kirche. 117.600 Unterschriften hat die Initiative #OutInChurch gesammelt und, symbolisch verpackt in Kartons, den Bischöfen in Vierzehnheiligen übergeben.

"Diese Unterschriften stehen für 117.600 Menschen, die jetzt auf ein Zeichen der Bischofskonferenz warten, unsere Kernforderungen umzusetzen", sagt Rainer Teuber von der Initiative.

Kirchliches Arbeitsrecht ohne Diskriminierung

Teuber leitet den Besucherservice am Essener Dom, ist schwul und seit 2003 mit seinem Mann Karl-Heinz verheiratet. Nach der Grundordnung für kirchliche Angestellte ist das ein Kündigungsgrund. Und genau das wollen Teuber und seine queeren Mitstreiterinnen und Mitstreiter ändern.

Das geht allerdings nicht ohne die deutsche Bischofskonferenz. "Wir sind zumindest auf offene Ohren gestoßen, und wir haben auch ganz konkret über die nächsten Schritte gesprochen", sagt Teuber. "Da gehen wir davon aus, dass bis zum Ende dieses Jahres die kirchliche Grundordnung um die diskriminierenden Passagen bereinigt worden ist."

Die Bischöfe spüren den Druck von der Basis, einige von ihnen wollen konkrete Reformen umsetzen. Eine Änderung des katholischen Arbeitsrechts wäre ein deutliches Signal, findet der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf: "Ich sehe, dass eine Ungeduld da ist, aber das muss gründlich und juristisch sauber gemacht werden." Etwa, wenn es um das kirchliche Arbeitsrecht geht. "Natürlich hat niemand Lust, auch nicht die Bischöfe, dass wir mit diesen Themen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag warten."

Priesterinnen ohne Zölibat?

Die Novelle des kirchlichen Arbeitsrechts könnte die deutsche Bischofskonferenz beschließen, ohne sich mit der Weltkirche abstimmen zu müssen. Doch was ist mit den anderen Vorschlägen: Kirchliche Weiheämter auch für Frauen, Aufhebung des Pflichtzölibats? Hierfür gab es beim Synodalen Weg, dem Gesprächsformat von Bischöfen und Basisvertretern, breite Mehrheiten.

Doch was sagt Rom dazu? Der Aachner Bischof Helmut Dieser fühlt sich von Papst Franziskus ermutigt, auch weiter zu denken: "Ich habe nicht das Gefühl, dass wir die Schmuddelkinder sind. Sondern wir werden unsere authentischen Dinge einbringen. Und das ist genau das Format, das der Papst uns dafür aufgemacht hat."

Katharina Niedens vom Bund der Katholischen Jugend im Erzbistum Bamberg empfiehlt: Einfach ausprobieren. "Ich würde sagen: Jetzt wagt mal den Schritt. Je länger man darüber redet, irgendwann dreht man sich im Kreis. Man hat die Meinungen gehört, man muss Entscheidungen treffen."

Konservative Minderheit

In der Bischofskonferenz gibt es eine Minderheit, die nahezu allen diskutierten Reformen kritisch gegenüberstehen. Dazu zählen beispielsweise der Regensburger Bischof Voderholzer oder der Kölner Kardinal Woelki. Die Diskussionen in Vierzehnheiligen seien offen und konstruktiv gewesen, heißt es. Man bewege sich aufeinander zu. Und doch werden am Ende einige Bischöfe mit "Nein" stimmen.

Die Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Birgit Mock, sieht dadurch die Reformen nicht gefährdet. "So ist es vom Synodalen Weg gedacht: Wenn wir Beschlüsse fassen, werden sie von jedem einzelnen Bischof umgesetzt. Insofern gehen wir davon aus, dass sie in ganz Deutschland zur Anwendung kommen." Doch in Vierzehnheiligen wird deutlich: Auch bei vielen Bischöfen wächst die Ungeduld.