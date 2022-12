Krisengespräch im Finanzministerium: Stadt Hof muss sparen

Die Stadt Hof muss stärker bei freiwilligen Leistungen zum Beispiel für Sport- und Kulturangebote sparen. Nur so erhalte die stark verschuldete Stadt weiterhin sogenannte Stabilisierungshilfen vom Freistaat. Dies erklärte Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) am Mittwoch auf Anfrage von BR24 nach dem Krisengespräch mit Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU).

Stadt Hof stark verschuldet: "Es bleibt schwierig"

Das Finanzministerium halte an den Vorgaben fest - trotz des enormen Aufwands Hofs für Sozialleistungen. So sei die oberfränkische Stadt zum Beispiel in mehreren Bereichen wie der privaten Verschuldung oder dem Anteil der Menschen, die Grundsicherung benötigen, bayernweit negativer Rekordhalter. Gleichzeitig hat Hof überproportional viele Ukraine-Flüchtlinge aufgenommen. "Es bleibt schwierig. Wir müssen nun im Stadtrat gemeinsam Details für weitere Einsparungen festlegen", so Döhla.

Zuversicht auf Hilfen über 4,3 Millionen Euro

Grundsätzlich sei das Gespräch am Dienstagabend mit dem Finanzminister, an dem auch die Vorsitzenden der Fraktionen im Hofer Stadtrat teilgenommen hatten, "sehr offen und aufschlussreich" gewesen. Man habe offene Fragen bei den Bedingungen für die Stabilisierungshilfen klären können. So sei sie nun zuversichtlich, dass die Hilfen über 4,3 Millionen Euro, die bereits 2021 von der Staatsregierung zugesagt wurden, nun Anfang 2023 tatsächlich auch ausbezahlt werden, so Döhla.

Hof ist die Stadt mit bayernweit höchster Einzelzuweisung

Gleichzeitig läuft noch das Prüfverfahren für 2022 – da hat das Finanzministerium der Stadt Hof 5,5 Millionen Euro Stabilisierungshilfen in Aussicht gestellt. Damit ist Hof bayernweit die Stadt, die die höchste Einzelzuweisung aus diesem Unterstützungsprogramm erhält. Die sogenannten Stabilisierungshilfen verteilt Bayern seit 2012 an finanzschwache Kommunen.