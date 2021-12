Wenn die Seele schwarzsieht: Krisendienste Bayern helfen

Zwischen neun und 10.000 Menschen sterben nach Angaben der Deutschen Depressionshilfe jährlich nach einem Suizid. Das Paradoxe daran: Laut Experten wie dem Sozialpädagogen Robert Hochreiter vom Netzwerk Krisendienste Bayern wollen dabei die wenigsten Suizidgefährdeten ihr Leben wirklich beenden.

Es gibt immer einen Ausweg - Psychologen helfen, ihn zu finden

Die wenigsten oder keiner, der Suizidgedanken hat, möchte sein Leben beenden, weil er nicht mehr leben möchte, sagt Hochreiter. "Aber irgendwann hat man keine Idee mehr, wie man es verändern kann oder wie man es verbessern kann. Und aus dieser negativen Sichtweise kann man sich auch nicht mehr vorstellen, dass einem geholfen werden kann, weil man selber nicht mehr weiß wie."

Einen unkomplizierten Weg aus der Not, rund um die Uhr, bieten die Krisendienste Bayern unter der Nummer 0800/655 3000. Im Gegensatz zur bundesweiten Telefonseelsorge hat man hier nicht ehrenamtliche Helfer am Telefon, sondern regionales Fachpersonal, wie den Psychologen Patrick Frank.

Menschen werden bis zum Ende der Krise begleitet

Dort seien Psychologinnen, Sozialpädagoginnen und Kolleginnen aus der Fachkrankenpflege beschäftigt, erklärt der Psychologe, und die Intervention höre auch nicht am Telefon auf: "Wir vermitteln in psychiatrische Institutsambulanzen oder haben eben unsere Einsatzteams, sodass bei uns nicht nur ein Telefonat stattfindet und danach ist erst mal wieder Schluss. Sondern wir können direkt da anknüpfen und lassen jemandem, quasi gar nicht mehr alleine, bis die Krise bewältigt ist."

Anrufen können aber auch Behörden, Rettungskräfte oder die Polizei, wenn sie mit Menschen in Ausnahmesituationen konfrontiert sind und eine fachliche Expertise wünschen, wie man in dem Fall am besten vorgeht.