Krisendienst Oberpfalz steht künftig 24 Stunden zur Verfügung

Wie in allen bayerischen Bezirken gibt es seit dem 1. Juli auch in der Oberpfalz einen Krisendienst für Menschen in psychosozialen Notlagen. Die Details dazu wurden heute Vormittag bei einem Pressetermin im Landratsamt Cham vorgestellt. Sitz des Dienstes ist Schwandorf. 12 Verbände und soziale Dienstleister, von der Caritas bis zu den Barmherzigen Brüdern, haben sich als gemeinnützige GmbH zusammengeschlossen, um den Dienst zu betreiben.

Hilfe für Betroffene - Tag und Nacht

Betroffene können unter der zentralen kostenfreien Telefonnummer 0800 / 655 3000 Tag und Nacht bei diesem Dienst anrufen, den es seit 1. März tagsüber gab, der aber künftig rund um die Uhr besetzt sein wird.

Fachleute aus dem Bereich Psychologie, Sozialpädagogik oder Fachkrankenpflege Psychiatrie sitzen am Telefon und helfen dann weiter. Sie müssen jeweils entscheiden, ob ein Telefongespräch ausreicht oder ob man jemanden besser an eine Therapieeinrichtung oder andere Hilfsangebote weitervermittelt oder im Notfall sogar sofort ein mobiles Team beauftragt, zum Beispiel bei akuter Suizidgefahr.

Zwei mobile Teams für die Oberpfalz geplant

Zwei solche mobilen Teams sind für die Oberpfalz geplant. Die Erfahrungen der letzten Monate zeigen, wie groß die Palette bei den Anrufern ist. Sie geht von Menschen, die durch Ehestreitigkeiten oder Arbeitsplatzverlust in eine akute Krise kommen, bis hin zu Menschen, die wegen einer psychischen Erkrankung in eine Klinik gebracht werden müssen.

Bayerische Staatsregierung initiiert Krisendienst

Hintergrund für die Einrichtung des 24-Stunden-Dienstes ist eine Entscheidung der bayerischen Staatsregierung, die alle sieben bayerischen Bezirken dazu verpflichtet. Menschen in psychischen Krisen sollen sich zu jeder Tages-und Nachtzeit an die Krisendienste wenden und niederschwellig Hilfe und Beratung bekommen können, gab das bayerische Gesundheitsministerium in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Corona-Pandemie habe psychische Belastungen noch verstärkt. Außerdem soll so dem Stigma von psychischen Erkrankungen als Tabuthema entgegengewirkt werden.