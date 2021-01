Krisen-Intervention für Krankenhaus-Mitarbeiter während Corona

Bereits in der ersten Corona-Krise mussten Klinikbeschäftigte oft an ihre Belastungsgrenzen gehen, doch derzeit wächst die Situationen vielen schier über den Kopf. Ein psychosoziales Kriseninterventionsteam soll die Beschäftigten am Klinikum deshalb unterstützen.

Angst vor Corona-Infektion

25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasst das Kriseninterventionsteam, das täglich von morgens bis spät in die Nacht hinein über ein Krisentelefon erreichbar ist. Das Angebot wird laut Klinik-Angaben gut angenommen. Es seien ganz unterschiedliche Dinge, die die Beschäftigten bewegen würden. Sehr häufig sei es die hohe Arbeitsbelastung, dazu komme die Angst vieler, sich selbst bei der Arbeit mit Corona-Patienten mit dem Virus zu infizieren.

Tod von jungen Covid-Patienten belastet Klinik-Mitarbeiter

Auch der Tod von Patienten mache vielen Klinik-Mitarbeitern schwer zu schaffen, so Psychologin Eva-Katharina Krauß-Köstler, die das Kriseninterventionsteam betreut. "Wir haben gemerkt, dass man uns vermehrt kontaktiert, wenn ein junger Mensch an Covid-19 stirbt", so Krauß-Köstler.

Manche litten unter der großen Arbeitsbelastung, andere machen sich Sorgen, zu wenig Zeit für die Familie zu haben oder diese gar mit dem Corona-Virus zu infizieren. Es sei derzeit deutlich spürbar, dass viele Krankenhaus-Beschäftigte ihre Sorgen und die zum Teil traumatischen Erlebnisse im Arbeitsalltag inzwischen mit nach Hause nehmen. Die Angst vor Ansteckung und die Auseinandersetzung mit dem Tod könnten oft nicht mehr richtig verarbeitet werden.

Schon kleine Übungen können helfen

Doch mitunter können auch scheinbare Kleinigkeiten einen großen Unterschied machen. "Manchmal werden unter Stress feste Tagesstrukturen wie eine gemeinsame Mittagspause aufgegeben", sagte Krauß-Köstler. Das Kriseninterventionsteam erinnere die Beschäftigten dann daran, wie wichtig diese sei, um wieder Kraft zu schöpfen. Auch Atem- und Entspannungsübungen könnten gut helfen. "Das ändert sofort die Stimmung."