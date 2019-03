Hebammenmangel: Uniklinik Augsburg will Friedberg helfen

In Zukunft könnte es eine Zusammenarbeit im Bereich der Geburtshilfe zwischen der Uniklinik Augsburg und den Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg geben. Am Mittwochnachmittag haben sich Landrat Klaus Metzger und die Geschäftsführer der Kliniken an der Paar mit dem Uniklinik-Vorstandsvorsitzenden Michael Beyer und weiteren hochrangigen Vertretern der Uniklinik Augsburg zu einem ersten Gespräch getroffen.

Uniklinik will kriselnde Geburtshilfe stabilisieren

Die Uniklinik hat angeboten, ihre Versorgungskapazitäten kurzfristig zu erhöhen, um die medizinische Versorgungssicherheit für Schwangere und ihre Kinder aus dem Landkreis Aichach-Friedberg sicherzustellen. Die Uniklinik wolle zudem dabei helfen, die schon seit längerem kriselnde Geburtshilfe im Landkreis zu stabilisieren. So musste die Geburtshilfe in Aichach Ende des vergangenen Jahres geschlossen werden - wegen des in ganz Bayern herrschenden Hebammenmangels.

Augsburger Delegation will sich ein Bild vor Ort machen

Beim ersten Gespräch wurde vereinbart, dass innerhalb der kommenden zwei Wochen eine Delegation der Uniklinik die beiden Krankenhäuser Aichach und Friedberg besuchen wird. Sie will sich ein Bild von der Ausstattung und der möglichen Ausgestaltung der Zusammenarbeit vor Ort machen. Die Kliniken an der Paar versuchen derweil laut einer Pressemitteilung des Landratsamts Aichach-Friedberg weiter, am Krankenhaus Friedberg ab dem 1. Mai neben der Belegabteilung auch eine Hauptabteilung für Geburtshilfe betreiben zu können. Ziel des Landkreises sei es auch, irgendwann die Geburtshilfe im Krankenhaus in Aichach wieder eröffnen zu können.