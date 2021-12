Krise der Schweinehalter: Staatsregierung verspricht Hilfen

Weniger Schlachtungen seit der Corona-Krise, geschlossene Gaststätten und Restaurants, ausgefallene Feste und Feiern, eine wetterbedingt schlechte Grillsaison und schließlich noch ein Import-Stopp Chinas für deutsches Schweinefleisch nach Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest: Für die Schweinemäster und Ferkelerzeuger in Bayern ist die Marktlage derzeit wenig rosig. Die Preise sind noch immer im Keller. Die Kosten dagegen bleiben. Hinzu kommen Belastungen durch den Umbau vieler Betriebe hin zu mehr Tierwohl.

Staatsregierung übernimmt Tierseuchenkassen-Beiträge

Angesichts dieser für viele Betriebe bedrohlichen Situation hat die Staatsregierung jetzt Hilfen versprochen. Im kommenden Jahr wird sie die Beiträge zur Tierseuchenkasse für die Ferkelerzeuger in voller Höhe übernehmen. Das gaben Ministerpräsident Markus Söder und Agrarministerin Michaela Kaniber (beide CSU) auf einem Branchengipfel mit Erzeugern, Verarbeitern und Handel bekannt.

Kaniber will Kostenbelastung reduzieren

Die Übernahme der Beiträge zur Tierseuchenkasse sei eine "Hilfe, die sofort und unmittelbar ankommt", so Agrarministerin Kaniber. In schwierigen wirtschaftlichen Zeiten setze man "alle Hebel in Bewegung, um die Kostenbelastungen für unsere Ferkelerzeuger zu reduzieren."