Krise bei Diakoneo-Kliniken: Stationäre Versorgung gefährdet?

Bereits vor der Corona-Pandemie haben die Diakoneo-Kliniken damit begonnen, an einem Medizinkonzept zu arbeiten, das für finanzielle Entlastung der beiden Häuser in Schwabach und Neuendettelsau sorgen sollte. Dieses sah vor, die Notaufnahme nach Schwabach zu verlegen und in Neuendettelsau stattdessen die Schwerpunkte Kardiologie und Geriatrie zu setzen.

Rechtliche Gründe sprachen gegen Zusammenlegung

Das Medizinkonzept sollte in einer GmbH münden – vorgesehen war, dass die Klinik Neuendettelsau in die Klinik Schwabach eingebracht werden sollte. Ein Plan, der nun gescheitert ist, wie die Klinik am Dienstagabend den Mitarbeitenden mitteilte. "Es haben rechtliche Gründe dagegen gesprochen", sagte Klinikvorstand Michael Kilb gegenüber dem BR. Unter anderem hätte diese Zusammenlegung Nachteile für die Mitarbeitenden mit sich gezogen, so der Vorstand.

Stationäre Versorgung in Neuendettelsau haltbar?

Nachdem dieser Plan nun gescheitert ist, arbeitet man in Neuendettelsau weiter am Medizinkonzept. Die zentrale Frage, die dabei geklärt werden muss, ist: Wie kann die stationäre Versorgung der Zukunft aussehen? "Unser Ziel ist es, weiterhin eine stationäre Patientenversorgung in Neuendettelsau sicherzustellen", sagt Kilb. Jedoch müsse man alle Varianten in Betracht ziehen.

Gesundheitszentrum könnte Abhilfe schaffen

Für den Fall, dass die schwierige finanzielle Lage die Klinik dazu zwingt, die stationäre Versorgung zu schließen, gibt es bereits einen Ausweichplan: Laut Michael Kilb wolle man dann in Neuendettelsau den Ausbau eines Gesundheitszentrums vorantreiben. In dieser Einrichtung soll die Gesundheitsversorgung aller Menschen im Umkreis durch eine umfassende ambulante Versorgung, eine Kurzzeitpflege und einen sogenannten Gesundheitskiosk sichergestellt werden. Auch eine Notfallversorgung soll tagsüber gewährleistet werden. Stationäre Klinikaufenthalte sind in diesem Szenario allerdings nicht vorgesehen.

Sorge um Notfallversorgung

Schon in der Vergangenheit wurde Kritik von Mitarbeitenden und der Bevölkerung gegen die Pläne, die Notaufnahme nach Schwabach zu verlegen, laut. Die Befürchtung war, dass die Notfallversorgung nicht oder nicht ausreichend gewährleistet werden könne – vor allem nachts. Vorstand Michael Kilb erklärte dem BR, dass man aktuell alle Pläne zur Notfallversorgung prüfe, auch in Absprache mit Rettungsdienstleistern. Niemand müsse fürchten, im Ernstfall nicht versorgt zu werden, so Diakoneo.

Weniger Patienten, weniger Einnahmen

Die schwierige finanzielle Lage der Diakoneo-Kliniken beruht unter anderem auf den sinkenden Fallzahlen – also den stationär zu behandelnden Patienten. Laut Diakoneo stagnierten die Fallzahlen bereits 2017 und 2018. Während Corona sanken die Zahlen an den Standorten Neuendettelsau und Schwabach dann ab. Geld, das in der Kasse fehle: "Eine Refinanzierung der Krankenhäuser geschieht nun mal über die jeweiligen Fallzahlen", erklärt Michael Kilb. "Wir werden pro Fall vergütet."

Zusätzlich wirke sich die Einführung des sogenannten AOP-Katalogs weiter negativ auf die Anzahl der stationär zu behandelnden Patienten aus. Der Katalog fasst Operationen und Eingriffe zusammen, die ambulant anstatt stationär durchgeführt werden können.