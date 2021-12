Krippenbau in Weilersbach: Dorfgemeinschaft trotzt Corona

Dass aus einer Corona-Pandemie auch was gutes entsteht beweist Weilersbach im Landkreis Forchheim. Der dortige Trachtenverein wollte der Pandemie ganz bewusst etwas entgegensetzen und hat trotz Corona und Lockdown viele Ehrenamtliche mobilisiert, um eine eigene Dorfkrippe zu bauen. Ein beispielhaftes Projekt – für das es inzwischen sogar Fördergelder gibt.

Seit Wochen treffen sich Weilersbacher aller Generationen nach der Arbeit zum gemeinsamen Schrauben, Sägen und Hämmern aber auch zum Nähen und Stricken. Im vergangen Jahr haben sie es das erste Mal getan und mitten in Weilersbach eine Dorfkrippe aufgestellt. Und auch in diesem Jahr müssen alle nochmal ran.

Heilige Drei Könige sind die Neuzugänge

Denn Dank einer Förderung der Initiative "Fränkische Schweiz Aktiv", kann die Krippe schon erweitert werden. Heuer sind zu der "Kernbesetzung" Maria und Josef und dem Jesuskind, die Heiligen drei Könige dazugekommen. Die in Oberammergau geschnitzten Figuren sind einen halben Meter groß und brauchen passende Gewänder. Die Damen vom Trachtenverein haben prachtvolle Stoffe organisiert und überlegt, was Könige damals wohl so trugen. Goldene Schuhe, schwere Umhänge und glänzende Gewänder sind für die drei Weisen aus dem Morgenland genäht worden.

Weilersbacher Tracht für Maria und Josef

Maria und Josef dagegen tragen eine echte fränkische Tracht. Da kennen sich die Damen vom Trachtenverein bestens aus. Marias dunkelblauer Laib ist handbestickt, der Rock traditionell in Falten gelegt und das Tuch darf natürlich auch nicht fehlen.

Handgestrickte Strümpfe für alle

Und alle Figuren sind ausgestattet mit handgestrickten Strümpfen, schließlich werden sie Tag und Nacht draußen stehen. Und draußen, direkt neben der Hauptstraße, ist der Stall für die Heilige Familie auch schon fast fertig aufgestellt.