14.02.2019, 15:47 Uhr

Kripo Würzburg: 74 Kilogramm Amphetamin in Spanien beschlagnahmt

Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg haben zur Sicherstellung von 74 Kilogramm Amphetamin in Spanien geführt. In Spanien wurden außerdem zwei Unterfranken festgenommen. Sie sollen die Verantwortlichen in dem Drogenhandel sein.