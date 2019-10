Kripo sucht Zeugen nach Tod einer 84-Jährigen

Die 84 Jahre alte Seniorin war am 22. September in hilfloser Lage an der Schleuse in Gerlachshausen (Landkreis Kitzingen) entdeckt worden. Eine Woche später starb sie in einer Klinik. Unklar ist derzeit, wie die Rentnerin von Volkach nach Gerlachshausen kam.

Die Kripo geht aktuell davon aus, dass die Seniorin am Freitag, dem 20. September, oder Samstag, dem 21. September, von Volkach bis zur Schleuse in Gerlachshausen gelaufen und dort dann offenbar einen längeren Abhang hinuntergestürzt war. Die Frau war selbst nicht in der Lage, Hilfe zu rufen. Schiffsführer meldeten am Vormittag des 22. September eine Verletzte beim Schleusenwärter. Daraufhin wurde sofort der Rettungsdienst alarmiert.

Polizei will den Unfallhergang rekonstruieren

Am Schleusenufer konnte die Seniorin, die zwar noch bei Bewusstsein, aber sichtlich geschwächt war, aufgefunden und medizinisch versorgt werden. Aufgrund ihres kritischen Zustands verstarb die Seniorin eine Woche später in der Klinik.

Die Kripo Würzburg sucht für die Rekonstruktion des Unfallherganges Zeugen, die die Rentnerin am Freitag ab 16 Uhr oder im Laufe des Samstags auf ihrem Weg von Volkach nach Gerlachshausen beobachtet haben. Es ist davon auszugehen, dass sie den Fuß- und Radweg entlang des Mains benutzt hat.

Auffälligstes Merkmal dürfte ein Einkaufstrolley gewesen sein, den die 84-Jährige bei sich hatte. Fußgänger oder Radfahrer, denen in diesem Zeitraum eine ältere Dame mit Einkaufstrolley aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei Würzburg unter folgender Telefonnummer zu melden: 0931/457-1732.