Kripo Nürnberg schnappt bundesweit agierende Einbrecher

Die Nürnberger Kriminalpolizei hat zwei bundesweit agierende Serieneinbrecher festnehmen können. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, gelang es den Beamten bereits am 1. November unmittelbar nach einem Einbruch in Behringersdorf (Lkr. Nürnberger Land) zwei Männer festzunehmen. Diese sollen für eine Vielzahl bislang ungeklärter Einbrüche verantwortlich sein.

Zahlreiche Einbrüche ausgewertet

Die Kriminalpolizei hatte in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth umfangreich ermittelt und dafür Daten von Wohnungseinbrüchen im Bereich Mittelfranken und Oberbayern ausgewertet. Die Tatorte hatten gemeinsam, dass sich im Erdgeschoss der Gebäude Gewerbe befanden und die Eigentümer direkt über diesen wohnten. Die Täter gingen offensichtlich davon aus, dass die Geschäftseinnahmen in der Privatwohnung aufbewahrt werden.

Zwei Tatverdächtige in U-Haft

Im Laufe der Ermittlungen ergaben sich zwei Tatverdächtige im Alter von 58 und 28 Jahren. Einer der beiden wurde bereits per Haftbefehl wegen Wohnungseinbrüchen gesucht. Die beiden Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft. Ihnen werden mehrere Einbruchstaten mit Diebstahl in Höhe eines hohen fünfstelligen Betrags zur Last gelegt.