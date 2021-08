Kripo Landshut nimmt Betrüger im Gesundheitswesen ins Visier

Die Kriminalpolizei Landshut spürt Betrug und Korruption im Gesundheitswesen nach. Sie verstärkt sich dafür auch mit Personal aus der Branche: Ab Oktober stößt eine medizinische Fachkraft zu den Ermittlern, die bislang im Gesundheits- und Abrechnungswesen tätig war.

"Milliardenschaden durch Betrug"

Durch Betrug im Gesundheitswesen entstünden in Deutschland jährlich Schäden im Milliardenbereich, so das Polizeipräsidium Niederbayern. Das Dunkelfeld sei bislang sehr groß. Daher soll die Strafverfolgung in diesem Bereich jetzt "deutlich intensiviert" werden - durch Spezialisierung auf Seiten von Polizei und Justiz.

Kripo Landshut zentral zuständig

Die Kriminalpolizei Landshut ist im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern zentral zuständig für Betrugsdelikte im Gesundheitswesen. "Die Kommissare in Landshut leisten mit herausragendem Engagement Pionierarbeit in diesem sehr anspruchsvollen und komplexen Ermittlungsbereich", sagte der Leitende Oberstaatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg, Richard Findl. In dessen Behörde ist die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) ansässig.

Herausforderung: Große Datenmenge

Findl und der Leiter der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg, Generalstaatsanwalt Dr. Walter Kimmel, trafen sich diese Woche zu einem Erfahrungsaustausch mit Niederbayerns Polizeipräsident Manfred Jahn und Polizeivizepräsidenten Manfred Gigler. Dabei betonten sie die gute Zusammenarbeit mit den Landshuter Ermittlern.

Eine Herausforderung bei den Ermittlungen seien insbesondere die großen Datenmengen, die zu bewältigen seien. Regelmäßig würden bei Durchsuchungsmaßnahmen zu Betrug und Korruption im Gesundheitswesen sehr große Datenmengen gesichert. Diese werden ausgewertet, analysiert und der Zentralstelle in Nürnberg für ein beweiskräftiges Verfahren zur Verfügung gestellt.

Corona-Testzentren sollen falsch abgerechnet haben

Die Landshuter Ermittler haben in diesem Sommer beispielsweise die Räume eines Corona-Drive-Ins in Hauzenberg im Landkreis Passau durchsucht. Der Verdacht: Abrechnungsbetrug bei Corona-Tests. Die Beamten beschlagnahmten schriftliche und elektronische Unterlagen. Auf die Spur hatten sie Privatpatienten gebracht, denen die Rechnungen zu den Corona-Tests komisch vorkamen.

Bayernweit stehen die Betreiber von zehn Corona-Testzentren im Verdacht, bei Schnelltests falsch abgerechnet zu haben. Es werde wegen des Verdachts des Betruges ermittelt, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg mit. Es bestehe zum Beispiel der Verdacht, dass Testungen von Mitarbeitern von Unternehmen fälschlicherweise als Bürgertest abgerechnet worden seien. Außerdem sollen tatsächlich nicht durchgeführte Tests möglicherweise trotzdem abgerechnet worden sein.