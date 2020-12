Kripo klärt Überweisungsbetrug am TV Amberg auf

Ein Überweisungsbetrug am TV 1861 Amberg ist wohl durch die Kripo Amberg aufgeklärt worden. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilt, gilt ein 36-Jähriger aus Benin in Westafrika mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt als tatverdächtig.

Achtsame Bankmitarbeiter verhindern Schaden

Der Mann soll dafür verantwortlich sein, dass bereits im März dieses Jahres bei einer Amberger Bank ein Überweisungsträger einging und ein hoher vierstelliger Betrag ins Ausland überwiesen werden sollte. Die Bankmitarbeiter erkannten aber die gefälschte Unterschrift auf dem Überweisungsträger. So kam es zu keinem finanziellen Schaden für den Verein beziehungsweise für die Bank.

Erfolgreich war jedoch der Überweisungsbetrug Ende 2019. Damals wurde ein hoher vierstelliger Betrag ins europäische Ausland überwiesen, so die Polizei.

Für weitere Betrügereien verantwortlich?

Spuren am Überweisungsträger führten jetzt zu dem 36-Jährigen. Ermittlungen sollen jetzt klären, ob er noch für weitere Betrügereien in Frage kommt.