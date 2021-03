Kripo ermittelt wegen möglicher Misshandlungen in US-Kita

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Amberg ermitteln wegen Misshandlungsvorwürfen in einer US-amerikanischen Kindertageseinrichtung auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Das bestätigt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Amberg. Zuerst berichtete "Der neue Tag" darüber.

Zahl möglicher Opfer noch unbekannt

Bei der Untersuchung gehe es um mögliche Misshandlungen von Kindern durch Mitarbeiter der Einrichtung. Wie viele Kinder möglicherweise Opfer geworden sind, ist demnach noch nicht bekannt. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang. Es handelt sich um eine Kindertageseinrichtung im sogenannten Südlager des Truppenübungsplatzes, in den "Rose Barracks" in Vilseck. Hier werden Kinder im Krippen- und Kindergartenalter betreut.

Mitarbeiter der Kindertagesstätte vorerst außer Dienst

Die beschuldigten Mitarbeiter seien nicht mehr in der Einrichtung tätig bis die Ermittlungen abgeschlossen seien, heißt es von Seiten der US-Armee. Im Rahmen des NATO-Truppenstatuts sind Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Amberg für die Ermittlungen zuständig, wenn es um mögliche Verfehlungen von zivilen Amerikanern geht. Für Verfehlungen von Soldaten sind Militärgerichte innerhalb der US-Armee zuständig.