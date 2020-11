Kripo ermittelt nach Corona-Ausbruch im Pflegeheim Großwallstadt

In dem Pflegeheim "Haus Theresa" sind binnen zwei Wochen acht Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben. Insgesamt haben sich 39 der 41 Bewohner mit dem Virus infiziert. Zudem seien 20 von 34 Pflegekräften positiv auf das Virus getestet worden. Daraufhin hat das Gesundheitsamt Miltenberg eine Anzeige gegen das Seniorenheim erstattet.

Kripo ermittelt zu möglichen Hygienemängeln

Nun sollen mögliche Hygienemängel überprüft werden. "Es ist anzunehmen, dass das notwendige Schutzkonzept, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, nicht entsprechend umgesetzt wurde. Dieser Anfangsverdacht wird untersucht", sagt das Polizeipräsidium Unterfranken. Auch die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg bestätigte die Ermittlungen.

Weitere Pflegeheime kämpfen gegen Corona

Auch weitere Seniorenheime in Unterfranken kämpfen gegen die Corona-Pandemie. Unter anderem ist Anfang Oktober in dem Seniorenzentrum Fuchsenmühle in Ochsenfurt eine Coronawelle ausgebrochen. Das Heim hat daraufhin strengere Hygienemaßnahmen eingeleitet und neues Personal zur Vertretung der erkrankten Pfleger eingestellt.