Kripo durchsucht Zwieseler Glashersteller

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Landshut haben am Mittwoch morgen die Geschäftsräume des Unternehmens "Zwiesel Kristallglas" sowie zahlreiche Wohn- und Nebenwohnsitze in ganz Niederbayern durchsucht. Das haben das Polizeipräsidium Niederbayern und die Staatsanwaltschaft Landshut mitgeteilt. Das Unternehmen bestätigte am Abend auf BR-Anfrage, dass es entsprechende Ermittlungen gibt.

Zu Unrecht von EEG-Umlage befreit?

Es geht um den Verdacht des Subventionsbetrugs in Zusammenhang mit der EEG-Umlage. Auch in Oberbayern und Nordrhein-Westfalen gab es Durchsuchungen, die mit dem Fall zusammenhängen, ebenso bei zwei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Niederbayern und München. Staatsanwaltschaft und Kripo gehen dem Verdacht nach, ob sich der Zwieseler Glashersteller durch falsche Angaben ab September 2014 zu Unrecht von der EEG-Umlage befreien hat lassen. Dadurch soll er sich, so der Tatvorwurf, einen mindestens sechsstelligen Betrag gespart haben.

Anonyme Anzeige löst Ermittlungen aus

Wie die Rechtsanwälte des Zwieseler Unternehmens am Mittwochabend auf BR-Anfrage mitteilten, gehen die Ermittlungen gegen das Unternehmen auf eine anonyme Anzeige zurück, wegen "angeblicher Unregelmäßigkeiten bei der Beantragung einer EEG-Umlage im Jahr 2014". Die Unternehmensführung sei erstmalig im Rahmen der Durchsuchung mit den Vorwürfen konfrontiert worden und könne zu den Hintergründen des Ermittlungsverfahrens keine weitere Auskunft geben. Man werde "mit den Ermittlern eng zusammenarbeiten und diejenigen Informationen zur Verfügung stellen, die seitens der Behörden für die Aufklärung benötigt werden", hieß es weiter.

Zwölf Objekte durchsucht

Stromkostenintensive Unternehmen können die sogenannte EEG-Umlage, also die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag reduzieren. An den Durchsuchungen waren 50 Kripobeamte sowie mehrere Staatsanwälte beteiligt. Insgesamt waren es zwölf Objekte, die durchsucht wurden, wie die Behörden weiter mitteilten. Demnach gibt es sechs Tatverdächtige im Alter zwischen 39 und 74 Jahren. Es wurden umfangreiche schriftliche und digitale Unterlagen und Daten gesichert, die nun ausgewertet werden müssen. Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft weisen "ausdrücklich" auf die "Unschuldsvermutung" hin, die zunächst im Ermittlungsverfahren gilt.

Großer Glashersteller

Die Zwiesel Kristallglas ist einer der größten Glashersteller in Ostbayern und in Zwiesel einer der größten Arbeitgeber. Das Unternehmen stellt jedes Jahr Millionen von Trinkgläsern her, die in alle Welt verkauft werden, unter anderem für Gastronomie und Hotellerie.