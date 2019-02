Kripo Deggendorf gelingt erneuter Schlag gegen Drogenszene

Bereits Ende letzten Jahres konnte in Bischofsmais (Lkr. Regen) eine 48-jährige Frau festgenommen werden, die mit Drogen gehandelt haben soll. Im Zuge der weiteren Ermittlungen durchsuchte die Kriminalpolizei am Dienstag sieben Wohnungen in den Landkreisen Deggendorf und Regen.

27-Jähriger soll mit Drogen gedealt haben

Dabei fanden die Ermittler unter anderem geringe Mengen LSD, Amphetamin und Marihuana. Bei einem 27-Jährigen aus Deggendorf wurden 40 Gramm Crystal sichergestellt. Aufgrund der Ermittlungen stehen er und eine 31-jährige Frau aus dem Landkreis Regen unter dem Verdacht mit Crystal Meth gehandelt zu haben.

Auch Polizisten aus Straubing und Regen im Einsatz

Der Ermittlungsrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 27-Jährigen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen wurde die Kripo Deggendorf von Polizisten aus Straubing und Regen unterstützt.