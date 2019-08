Kripo Deggendorf fahndet mit Bildern nach flüchtigem Bankräuber

Die Kriminalpolizei geht nach einem Banküberfall in Deggendorf am Dienstagnachmittag mit Aufnahmen der Überwachungskameras an die Öffentlichkeit. Außerdem hat die überfallene Bank für Hinweise, die zum Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.

Polizei bittet um Hinweise

Auf den Aufnahmen ist ein junger Mann mit dunkler Kleidung und Kapuze zu sehen. Er hält im Innenraum der Bank eine schwarze Pistole in der rechten Hand. Der Bankräuber wird auf etwa 20 Jahre geschätzt und soll mit osteuropäischem oder russischem Akzent gesprochen haben. Er hat eine schlanke Figur, ist 175cm bis 180 cm groß, trug einen schwarzen Adidas-Rucksack bei sich und Adidas-Turnschuhe. Sein Kapuzenpulli war grau oder blau, so die Polizei.

Täter flüchtete ohne Beute

Der Unbekannte hatte die Bankfiliale am Oberen Stadtplatz in Deggendorf am Dienstag um kurz vor 16.00 Uhr überfallen. Er war maskiert und bedrohte die Bankangestellten mit einer Pistole. Ohne Beute flüchtete er in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand.

Auch eine großangelegte Suchaktion mit etlichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber konnte ihn nicht ausfindig machen. Die Polizei bittet um Hinweise, die in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen werden.