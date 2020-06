Kripo Coburg lässt Drogenring auffliegen: fünf Verhaftungen

10.000 Euro Drogengeld, 500 Gramm Marihuana und 170 Gramm Crystal Speed konnten Rauschgiftfahnder aus Coburg sicherstellen. Damit ist der Kripo ein Schlag gegen einen Dorgenhändlerring gelungen. Vier Männer und eine Frau seien in Untersuchungshaft genommen worden, teilten Staatsanwaltschaft Coburg und Polizeipräsidium Oberfranken in einer Presseerklärung am Dienstag (30.06.20) mit.

Autofahrer und Beifahrerin beim Dealen ertappt

Bereits Ende Mai war der Polizei in Lichtenfels bei einer Verkehrskontrolle ein Autofahrer aufgefallen, dessen Beifahrerin Rauschgift verkaufte. Bei der Durchsuchung der Wohnung der mutmaßlichen Dealerin entdeckten die Fahnder Crystal Speed. Die Frau und ihr Freund wurden verhaftet.

Trio betreibt schwunghaften Rauschgifthandel

Außerdem erhielten die Fahnder im Landkreis Coburg Hinweise auf drei Männer. Das Trio soll schwunghaften Handel mit Rauschgift betrieben haben. Ein 32-Jähriger wurde in Haft genommen. Das Trio hatte laut Polizei auch den Autofahrer und seine Beifahrerin aus Lichtenfels mit Rauschgift versorgt.

Drogen in Wohnungen sichergestellt

Nach weiteren Ermittlungen konnte die Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehle gegen zwei Männer erwirken, in deren Wohnungen Drogen und Utensilien zur Herstellung von Rauschgift sichergestellt wurden. Nähere Einzelheiten teilte die Polizei nicht mit.