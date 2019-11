Kripo beschlagnahmt Drogen in CBD-Shops

Neben den Cannabisblüten wurden bei den Razzien am Dienstag (5.11.19) auch andere Hanfprodukte von dem Beamten beschlagnahmt, die nun auf ihre Zusammensetzung im Labor untersucht werden.

CBD ja, THC nein

Bei den durchsuchten Geschäften handelt es sich um sogenannte CBD-Shops, in denen nur Produkte mit dem Wirkstoff Cannabidiol (CBD) verkauft werden dürfen, nicht aber solche mit dem stärkeren Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC). Letzterer fällt unter das Betäubungsmittelgesetz und bedarf einer besonderen Erlaubnis. Gegen fünf Männer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Durchsuchungen auch in Schweinfurt und Würzburg

Nahezu zeitgleich schlugen Kripo und Staatsanwaltschaft Würzburg auch in Unterfranken zu. In Geschäften in Würzburg und Schweinfurt sollen sie THC-haltige Tees gefunden haben, die ohne Genehmigung auch an Jugendliche verkauft wurden.