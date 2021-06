Jugendliche unter Verdacht: Razzia wegen Nacktfotos in WhatsApp

Mit einer Reihe von Haus- und Wohnungsdurchsuchungen ist die Kripo in Schwaben gegen junge Menschen wegen Verbreitung von Pornografie in Messangerdienst-Chatgruppen vorgegangen. Die Jugendlichen benutzten dabei größtenteils WhatsApp, aber auch Clouds oder Social-Media-Plattformen. Insgesamt habe es binnen zwei Tagen mehr als 20 Durchsuchungen in der Stadt und im Landkreis Augsburg sowie im benachbarten Kreis Aichach-Friedberg gegeben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Jugendliche verbreiten Sexbilder und Sexvideos

"Beim Großteil der Beschuldigten handelt es sich um Jugendliche, Heranwachsende oder junge Frauen beziehungsweise Männer", erklärte Polizeisprecher Markus Trieb. Die Verdächtigen sollen Bilder und Videos mit sexuellen Handlungen zumeist auf ihren Smartphones gespeichert oder auch verbreitet haben.

Zahlreiche Mobiltelefone und andere Datenträger wurden sichergestellt. Diese werden nun durch die Ermittler nach strafrechtlich relevanten Inhalten ausgewertet. Einen direkten Zusammenhang zwischen den einzelnen Fällen gebe es nicht, so die Polizei.