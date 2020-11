Kripo Ansbach schnappt internationale Telefonbetrügerbande

Die Kriminalpolizei Ansbach hat eine internationale Telefonbetrügerbande geschnappt. Das teilten die Kripo und die Staatsanwaltschaft Ansbach am Freitagvormittag auf einer virtuellen Pressekonferenz mit. Mitte November konnten sie demnach zwei Callcenter im Kosovo ausheben.

Waffen und Bargeld gefunden - Tatverdächtige festgenommen

Bei der Razzia wurden neben Bargeld auch andere Wertgegenstände und Waffen gefunden. Mehrere Tatverdächtige wurden vor Ort von der Cybercrime-Abteilung der Polizei Kosovo festgenommen. Coronabedingt waren keine deutschen Polizisten an der Aktion beteiligt.

Telefonbetrüger hatten es auf Senioren abgesehen

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich laut Behörden um eine Betrügerbande, die in erster Linie Senioren per Telefon und E-Mail mit falschen Gewinnversprechen kontaktierte. Anschließend erschlichen sich die Anrufer das Vertrauen der älteren Menschen und forderten Geldbeträge, beispielsweise für Anwalts- und Notarkosten. So brachten die Betrüger unter anderem zwei Senioren in Ansbach und im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim um mehrere hunderttausend Euro.

Kripo Ansbach ermittelte knapp drei Jahre

Die Ermittlungen gegen die Bande liefen laut Kriminaldirektor Dieter Hegwein bereits seit 2018. Dabei habe die Ansbacher Kripo eng mit den Kriminalpolizeiinspektionen Trier, Dresden und den Justiz- und Polizeibehörden im Kosovo sowie Österreich zusammengearbeitet.

Die Bande soll bundesweit agiert haben. Die mutmaßlichen Betrüger – darunter ein Hauptbeschuldigter, der als Kopf der Bande gilt – kommen nun im Kosovo vor Gericht. Ihnen drohen Freiheitsstrafen zwischen ein und zehn Jahren.