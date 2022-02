Kripo Amberg fasst mutmaßliche Tankstellenräuber

Nachdem vergangene Woche eine Tankstelle in Sulzbach-Rosenberg im Landkreis Amberg-Sulzbach überfallen worden war, hat die Polizei mittlerweile zwei Tatverdächtige ermitteln können. Beide Männer sitzen in Untersuchungshaft. Ihnen wird schwerer Raub vorgeworfen.

Beweismittel in Wohnung gefunden

Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilt, handelt es sich um einen 20-Jährigen aus der Stadt Sulzbach-Rosenberg und um einen ebenfalls 20 Jahre alten Mann aus dem Landkreis. Letzterer wurde nach einer Wohnungsdurchsuchung, bei der verschiedene Beweismittel gefunden wurden, festgenommen, so die Polizei. Ein Ermittlungsrichter erließ am Freitag Haftbefehl gegen ihn.

Der Mann aus Sulzbach-Rosenberg wurde bereits vergangenes Wochenende geschnappt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle

Die beiden sollen am Donnerstag vergangener Woche die Tankstelle in der Nürnberger Straße gegen 21.20 Uhr betreten und die Kassiererin mit Schusswaffen bedroht haben. Die Männer forderten Geld und konnten anschließend mit mehreren Hundert Euro fliehen - die Polizei spricht von einem Geldbetrag "im oberen dreistelligen Bereich". Die Kassiererin blieb unverletzt.

Umfangreiche Ermittlungen der Polizei

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen, heißt es. Am nächsten Tag wandte sich die Polizei auch mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Mehrere Wohnungen in der Region wurden zwischenzeitlich durchsucht.

Der Leiter der Kripo Amberg zeigte sich im Anschluss an die Festnahmen erleichtert: "Wir möchten damit auch einen Beitrag zur Wiederherstellung und Stärkung des Sicherheitsempfindens in der Stadt Sulzbach-Rosenberg leisten." Die Ermittlungen seien umfangreich und dauern weiter an.