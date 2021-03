Kriminalstatistik: Rekord-Tief bei Straftaten in Mittelfranken

Mit 78.745 Delikten in Mittelfranken wurde 2020 der niedrigste Wert seit mehr als zehn Jahren erreicht. Im Vergleich zum Jahr 2019 ging die Zahl der Delikte um 6,5 Prozent zurück, so der mittelfränkische Polizeipräsident Roman Fertinger. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote auf 68,1 Prozent. 2019 waren es 67,1 Prozent. Zum Vergleich: im bayerischen Durchschnitt werden 66,4 Prozent der Fälle aufgeklärt.

"Mittelfranken hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einem sicheren Terrain entwickelt." Roman Fertinger, Polizeipräsident Mittelfranken.

Weniger Ladendiebstähle wegen Shutdown

Bereits seit mehreren Jahren geht die Gesamtzahl der Straftaten in Mittelfranken zurück. Im vergangenen Jahr hat die Corona-Pandemie zudem Einfluss auf die Anzahl der Delikte genommen, betonte Fertinger. Da zum Beispiel die Geschäfte im Shutdown über längere Zeit geschlossen hatten, gab es weniger Ladendiebstähle (-10,6 Prozent). Auch Taschendiebe hatten es nicht mehr so einfach. In Nürnberg verzeichnete die Polizei beispielsweise 27,5 Prozent weniger Taschendiebstähle als noch 2019.

Anstieg von Straftaten im Netz und am Telefon

Die Zahl der Körperverletzungen im öffentlichen Raum nahm im vergangen Jahr ebenfalls ab. Beim Thema häusliche Gewalt verzeichnet die Polizei in Mittelfranken anders als erwartet keine Zunahme in der Statistik. Hingegen sind Sexualdelikte im Internet gestiegen, wie etwa das Verbreiten kinderpornografischer Schriften (+27,9 Prozent). Auch der Betrug übers Telefon nahm zu. In 17 Fällen gaben sich Betrüger am Telefon erfolgreich als Polizisten aus und erbeuteten so 1,2 Millionen Euro. Wohnungseinbrüche sind leicht um 2,7 Prozent gestiegen. Dies sei jedoch eine Folge von statistischen Verschiebungen aus dem Vorjahr, teilte der Polizeipräsident mit. Während der Pandemie seien die Wohnungseinbrüche rückläufig.

Ein Schlag gegen die Drogenszene ist der Polizei ebenfalls im vergangen Jahr gelungen. Im März konnte die Nürnberger Kriminalpolizei 63 Kilogramm Amphetamin sicherstellen und fünf Tatverdächtige festnehmen. Im gesamten Freistaat ist Fürth die sicherste Großstadt Bayerns.