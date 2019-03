Angriffe auf Imbisslokale: Ausländerfeindlicher Hintergrund?

Vergangene Woche hatten Unbekannte in Rosenheim - vermutlich mit einer Schleuder - Metallkugeln auf die Fensterscheiben eines Dönerladens und eines orientalischen Schnellrestaurants geschossen. In beiden Fällen entdeckten die Besitzer ein Loch in einer Fensterscheibe ihres Betriebs. Der Schaden betrug jeweils 800 Euro, verletzt wurde niemand.

Hatten Angriffe fremdenfeindlichen Hintergrund?

Die Kriminalpolizei ermitteln nun gemeinsam mit dem Staatsschutz, ob die Taten einen ausländerfeindlichen Hintergrund haben und ob für beide Vorfälle derselbe Täter verantwortlich ist. Die Ermittler hoffen dabei auf Beobachtungen von Zeugen.