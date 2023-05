Kriminalmuseum Rothenburg: Vom Schätze suchen und finden

Egal ob Captain Jack Sparrow, Indiana Jones, die Mumie oder sämtliche Helden in Videospielen – die Jagd nach Schätzen ist beliebt und fasziniert die Menschen. Klar, der Nervenkitzel allein durch die Abenteuer auf dem Weg zu den Reichtümern sorgt dafür. In der frühen Neuzeit war die Schatzsuche zwar nicht ganz so hollywoodreif, aber das Ziel und der dafür betriebene Aufwand waren ähnlich. Wie genau das ablief – damit beschäftigt sich das Mittelalterliche Kriminalmuseum Rothenburg ob der Tauber in seiner Sonderausstellung "Schatz und Schatzsuche".

Warum wurden Dinge vergraben?

Einen Tresor oder eine Bank hatte man im Mittelalter oder der frühen Neuzeit nicht, also vergrub man seine wertvollsten Gegenstände. Vor allem wurde das in Kriegszeiten gemacht, wenn Menschen fliehen mussten und nicht alles mitnehmen konnten, erklärt Museumsleiter Markus Hirte. Auch Diebe vergruben wertvolle Beute. Weil Diebstahl aber eine Todsünde war, hieß es, dass deren Seelen in einem Zwischenstadium zwischen Himmel und Hölle gefangen sind. Erst wenn jemand den Schatz fand, wurden sie erlöst. Diese Erlösung nutzten viele als Scheingrund, nach Schätzen zu suchen, um von der Bereicherung abzulenken – sogar von der Kirche, erklärt die Ausstellung.

Wer ging auf die Suche?

Vor allem in der frühen Neuzeit wurde die Schatzsuche immer professioneller. Unterwegs waren regelrechte Suchtrupps, bestehend aus einem Organisator, Arbeitern, die gruben, einem Schatzmagier und einem Geldgeber, der die Suche finanzierte. Auch Herrscher schickten Suchgruppen in ihrem Reich los, in der Hoffnung, ihren Reichtum zu vergrößern, so der Museumsleiter.

Hilft Magie bei der Schatzsuche?

Es waren nicht umsonst sogenannte Schatzmagier bei der Schatzsuche dabei: "Sie mussten Dämonen vertreiben, mussten sich im Zauberkreis schützen, man musste vielleicht auch Geisterfeen anrufen, damit sie einem den Schatz zeigen", erklärt Museumsleiter Markus Hirte. Dabei war Magie eigentlich in der frühen Neuzeit verboten – man bewegte sich in rechtlichen Grauzonen. Ebenfalls magisch und teilweise sogar heute noch in Gebrauch: Wünschelruten. Die werden inzwischen auch oft durch Magnetsonden ersetzt.