Kriminalitätsstatistik Schwaben Nord: Mehr Sexualdelikte

Parallel zu den bayernweiten Zahlen hat auch das Polizeipräsidium Schwaben seine Kriminalitätsstatistik für 2018 vorgelegt: Nach einem Rückgang im Vorjahr ist die Zahl der Straftaten wieder leicht angestiegen, um 2,8 Prozent auf rund 40.150 Fälle. Mit ihrer Aufklärungsquote von knapp 70 Prozent liegen die Ermittler zwischen Nördlingen und Schwabmünchen über dem bayerischen Schnitt.

Mehr Sexualstraftaten und Rauchgiftdelikte

Eine Zunahme stellt die nordschwäbische Polizei bei Delikten wie Hausfriedensbruch, Beleidigung und Sachbeschädigung fest, aber auch bei Sexualstraftaten und Rauschgiftdelikten. Bei Diebstahl ergibt sich ein leichter Rückgang.

Mehr Gewalt gegen Polizisten

Zugenommen hat auch in Nordschwaben die Gewalt gegen Polizeibeamte. Der Statistik zufolge wurden 45 Polizisten so schwer verletzt, dass sie dienstunfähig waren. Und Polizeipräsident Michael Schwald stellt fest: Bei Schürfwunden und Prellungen würden seine Kollegen inzwischen eher zum Dienst kommen als in früheren Jahren.