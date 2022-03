Kriminalitätsstatistik: Höchste Aufklärungsquote in Oberfranken

Die Polizei in Oberfranken hat bayernweit die höchste Aufklärungsquote. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Montag mitgeteilt hat, ist die Quote im vergangenen Jahr auf rund 74 Prozent gestiegen. Statistisch gesehen ist aber der Regierungsbezirk Niederbayern die sicherste Region im Freistaat.

Außerdem habe die Zahl der Callcenterbetrüge durch Präventionsarbeit gesenkt werden können, heißt es. Und auch die Zahl der Wohnungseinbrüche sei zurückgegangen.

Deutlicher Anstieg von Sexualstraftaten in Oberfranken

Beim Sexualstrafrecht habe es hingegen einen deutlichen Anstieg gegeben. Der Zuwachs um 20 Prozent sei vor allem auf die Verbreitung von Pornografie zurückzuführen. Dabei entfallen demnach etwa drei Viertel der Delikte auf Kinderpornografie. Jugendliche sind in 42 Prozent der Fälle Tatverdächtige.

Insgesamt zählt die oberfränkische Polizei 42.376 Straftaten für das Jahr 2021. Das ist ein Rückgang von mehr als zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nicht einberechnet sind dabei Delikte nach dem Aufenthalts-, Asyl- und Freizügigkeitsgesetz.