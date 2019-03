Kriminalität in Bamberg: Zahl der Straftaten sinkt

Bei der Vorstellung der Bamberger Kriminalitätsstatistik betonte der Bamberger Polizeichef Thomas Schreiber heute, dass vor allem die Straßenkriminalität im Gegensatz zum bayernweiten Trend rückläufig sei. Zurückzuführen sei das auf eine verstärkte Präsenz der Polizei durch Polizeistreifen im Stadtgebiet. Auch die Drogenkriminalität ist mit minus 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr deutlich rückläufig.

Bamberg als Hot Spot für Straftaten

Oberfrankenweit verzeichnet die Polizei für Bamberg die meisten Straftaten. Thomas Schreiber erinnert daran, dass die Einwohnerzahl wächst und Bamberg viele Touristen und Ausflügler zum Feiern anzieht. Erneut leicht gestiegen ist die Zahl der Ladendiebstähle. Bei über der Hälfte der Täter handelt es sich um Zuwanderer.

Mehr Polizeieinsätze im Ankerzentrum

Gestiegen ist auch die Zahl der Polizeieinsätze im Ankerzentrum. Insgesamt zählte die Polizei über 400 Straftaten innerhalb der Einrichtung. Musste die Polizei 2017 zu über 700 Einsätzen in die Asylbewerberunterkunft ausrücken, waren es 2018 über 1000. Eingerechnet in die Zahl sind auch Abschiebeeinsätze. Diese gehören mit 400 Einsätzen im vergangenen Jahr bei der Polizei in Bamberg zur "täglichen Arbeit", so Thomas Schreiber. Seit September 2015 gibt es in Bamberg eine große Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber. Derzeit ist das Ankerzentrum mit über 1.300 Menschen belegt.