Kriminalität: Mittelfranken ist "so sicher wie nie zuvor"

In Mittelfranken sind noch nie so wenige Straftaten registriert worden, wie im vergangenen Jahr. Der Bezirk sei "so sicher wie nie zuvor", sagte Polizeipräsident Roman Fertinger bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik. Demnach weist die Statistik mit insgesamt 72.845 Straftaten 5.900 Delikte weniger auf als noch im Jahr zuvor. Das entspricht einem Rückgang von 7,5 Prozent.

Kriminalität in Mittelfranken sinkt

Aufgeklärt wurden fast 70 Prozent aller angezeigten Delikte. Dies ist laut Statistik die beste Aufklärungsquote der vergangenen zehn Jahre. Die bayernweit höchste Aufklärungsquote hat die Polizei in Oberfranken. Im Zehnjahresvergleich sei die Kriminalitätsbelastung um ein Fünftel gesunken. Die Gefahr, Opfer einer Straftat zu werden, ging demnach statistisch gesehen in Mittelfranken innerhalb von zehn Jahren um mehr als ein Viertel (-25,3%) zurück. Mit 3.937 Delikten pro 100.000 Einwohner liegt der Bezirk allerdings knapp über dem Durchschnitt im Freistaat. Besonders sicher gelten im bayernweiten Vergleich weiter die Städte Fürth und Erlangen. Insgesamt sinkt die Kriminalität in Mittelfranken seit 2016 stetig.

Weniger Diebstähle während Lockdown

Inwieweit die Corona-Pandemie einen nennenswerten Einfluss auf die Zahlen hatte, können die Kriminalitätsstatistiker nach eigenen Angaben nicht exakt benennen. So habe etwa der zeitweise Lockdown einen Einfluss auf die Zahl der Diebstähle gehabt haben. Andererseits hatten es die Beamten vermehrt mit Urkundenfälschungen zu tun, was auf gefälschte Impfpässe und Genesenenbescheinigungen zurückzuführen sei. Nicht bestätigt hat sich den Ermittlern zufolge die Befürchtung, dass die Pandemie zu einem Anstieg von häuslicher Gewalt führen könnte.

Viele Einsätze wegen Demos

Insgesamt prägte die Pandemie die Arbeit der Polizei in Mittelfranken durch zahlreiche Einsätze bei Demonstrationen und Versammlungen: Insgesamt hatten die Beamten 2.381 Versammlungen im Regierungsbezirk zu begleiten. Gut 24.000 Polizisten waren dabei im Einsatz.

Obwohl die Polizei mit gut 230.000 Notrufe häufiger alarmiert wurde als im Jahr zuvor (2021: 234.278, Vorjahr: 205.709), hatten die Beamten in Mittelfranken im vergangenen Jahr etwas weniger Einsätze zu leisten als 2020 (2021: 260.473, Vorjahr: 277.253).

Telefonbetrug auf dem Vormarsch

Besonders auffällig: Die Zahlen im Callcenter-Betrug sind gestiegen. 80 Fälle wurden hier registriert – 2020 waren es lediglich 17 Fälle, was einer Steigerung von 370,6 Prozent entspricht. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Verletzten ging 2021 In Mittelfranken zurück. 67 Menschen verloren jedoch im Straßenverkehr ihr Leben. Im Stadtgebiet Nürnberg gab es 2021 insgesamt 25 Rauschgifttote.