Kriminalität in Schwaben: Wie das Internet zum Tatort wird

Knapp 33.000 Delikte hat die Polizei Nordschwabens im Jahr 2021 verzeichnet. Das sind knapp zehn Prozent weniger als im Vorjahr. "Das ist die beste Kriminalitätsstatistik seit Gründung des Präsidiums 2008", freut sich Martin Wilhelm, der neue Präsident des Polizeipräsidiums Schwaben Nord.

Bei Diebstählen, Fälschungsdelikten oder Körperverletzungen gingen die Zahlen teils deutlich nach unten. Das liegt natürlich teilweise auch daran, dass im Zuge der Pandemie Clubs und Bars geschlossen waren. Zudem blieb die Aufklärungsquote auf hohem Niveau. Vier von fünf Delikten konnten geklärt werden, bei den Tötungsdelikten aus dem vergangenen Jahr konnten sogar alle aufgeklärt werden, so der Leiter der Verbrechensbekämpfung, Mario Huber.

Sicher auf der Straße, gefährdet im Netz

"Augsburg bleibt die zweitsicherste Großstadt Deutschlands", sagte Polizeipräsident Wilhelm bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für das Jahr 2021. "In diesem aufwachsenden Ballungsraum können wir sicher leben." Zumindest was das analoge Leben betrifft, hat er recht. Digital sieht es jedoch anders aus.

Denn die Internetkriminalität bereitet der Polizei zunehmend Probleme: Rund 1.400 Delikte in diesem Bereich bedeuten ein Plus von mehr als 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Das ist der höchste Wert der letzten zehn Jahre", so der Leiter der Verbrechensbekämpfung, Mario Huber. Er spricht vom "Tatmittel Internet".

Pandemie schafft Betrugsmöglichkeiten

Hier schlage auch die Pandemie zu Buche, die Zahl der Fakeshops im Internet habe sich seit 2019 fast verdoppelt. Durch Corona seien gerade im Internet deutlich mehr Betrugsgelegenheiten entstanden, so Huber weiter. Mittel der Wahl sei dabei häufig Betrug mit Waren und Kreditkarten. Bei der ersten Variante wird Bestelltes nicht geliefert, bei letzterer Bestelltes nicht bezahlt.

Auch gegen Unternehmen, Schulen oder andere öffentliche Einrichtungen habe es vermehrt Angriffe gegeben, zum Beispiel gegen einen Produzenten aus dem Gesundheitssektor. Dabei würden Daten verschlüsselt und Netzwerke gesperrt. Erst wenn die Betroffenen ein Lösegeld in Form einer Kryptowährung bezahlen, werden diese Sperrungen von den Tätern wieder aufgehoben.

"Wir haben für diesen Bereich eine eigene Einheit geschaffen, ein Quick-Reaction-Team. Da sind IT-Fachleute dabei, die 365 Tage im Jahr bereitstehen, um betroffenen Firmen oder Einrichtungen so schnell es geht zu helfen, um den Schaden so gering wie möglich zu halten", so Huber. 14 Mal sei das Team im letzten Jahr im Einsatz gewesen.

Kinderpornos im Klassenchat

Stark angestiegen im Bereich der Internetkriminalität sind auch Einsätze wegen Kinderpornografie. Dahinter steckten teils Klassen-Chats in Messenger-Diensten, in denen solche Bilder geteilt wurden. "Ein überproportionaler Teil der Tatverdächtigen sind Kinder und Jugendliche. Für die ist das oft ein falsch verstandener Spaß", so Huber weiter: "Wenn dann die Polizei vor der Tür steht, sind sie natürlich erst mal geschockt."

Diese Entwicklung führte dazu, dass auch die Sexualstraftaten, zu denen das Teilen solcher Bilder gehört, ebenfalls stark zunahmen. Insgesamt wurden letztes Jahr rund 800 Sexualdelikte erfasst, eine Zunahme von knapp 30 Prozent. „Das ist das fünfte Jahr in Folge, dass die Zahlen in diesem Bereich steigen“, sagte Huber. Vor allem gehe es dabei um den Besitz oder Erwerb von kinderpornografischem Material. Allein wegen Kinderporno-Verdachts habe es letztes Jahr 160 Durchsuchungen gegeben.

Neuer Polizei-Präsident will mehr Streifen zu Fuß

Positiv sei dagegen, dass Vergewaltigungen und sexueller Missbrauch stark rückläufig seien. Und auch bei der häuslichen Gewalt seien die Zahlen trotz der Pandemie gesunken, so der Leiter der Verbrechensbekämpfung.

So zog der neue Polizeipräsident ein insgesamt positives Fazit. Er will künftig dafür sorgen, dass sich die guten Zahlen auch im Sicherheitsgefühl der Bevölkerung widerspiegeln. "Dazu müssen wir bei den Menschen sein. Und dabei genügt es nicht, mit dem Streifenwagen zu fahren. Wir müssen mehr zu Fuß oder auf dem Rad in der Stadt unterwegs sein", so Polizeipräsident Wilhelm.